Vis, Tonucci e Di Paola:: "Dare tutto per la maglia"

"Per me vestire questa maglia ha un valore doppio". Così Denis Tonucci, pesarese, dopo la grand festa per i 125 anni della Vis: "Un’emozione grande – continua – vivere questo momento di festa per celebrare una società importante e storica per me è motivo di grande orgoglio, tra l’altro essendo di Pesaro indossare questa maglia è un’emozione molto importante. La passione di questi tifosi? Ho avuto la fortuna di giocare anche in altre categorie, ma vedere la passione che c’è soprattutto quest’anno è paragonabile a quelle piazze dove sono stato, per esempio al sud dove il calore è davvero tantissimo. I ragazzi stanno dimostrando un attaccamento esorbitante alla nostra squadra, alla maglia, alla società, alla città. Siamo stracontenti e cerchiamo ogni partita di onorare il loro impegno, onorare l’impegno della società che ci ha dato tutto per farci rendere al massimo e vogliamo fare sempre di più e sempre meglio anche per loro". Manuel Di Paola (foto) da tre anni alla Vis, sintetizza una serata unica: "Purtroppo il primo anno quando sono arrivato qua non ho potuto cogliere appieno l’affetto dei tifosi o comunque tutto quello che la Vis Pesaro rappresenta per Pesaro, perché c’erano ancora le restrizioni. In questi ultimi due anni sono rimasto veramente colpito perché si respira veramente una grande passione da parte della città e specialmente in questa stagione i nostri tifosi sono veramente il nostro uomo in più, perché ci sostengono dall’inizio alla fine. Penso e spero che abbiano capito quello che stiamo cercando di fare noi durante le partite: stare sempre lì sul pezzo, lottando ogni minuto. Si sta creando qualcosa di bello che vogliamo che continui e migliori sempre di più". Il direttore dell’area tecnica Michele Menga riassume così le sue emozioni dopo il bagno di folla al Flaminio: "Sicuramente è un’emozione unica far parte di questa magnifica società e soprattutto per i suoi 125 anni. E’ una tifoseria fantastica, una città fantastica, lo dimostra il modo in cui è stata organizzata la festa, con tutti gli ospiti presenti e le vecchie glorie. L’obiettivo è rimanere compatti e uniti per cercare di ottenere la nostra meravigliosa salvezza".

Beatrice Terenzi