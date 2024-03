Vis Toscano: "Salvezza decisa gara per gara"

La Vis vuole chiudere in fretta la parentesi Cesena per concentrarsi subito sulla prossima partita con la Torres. Ma prima deve passare per l’analisi di una partita che ha comunque trasmesso sensazioni positive, nonostante il risultato. La squadra ha saputo restare in gara nonostante il gol subito per un evidente errore della difesa, che ha lasciato solo Berti al quale non sembrava vero concludere in porta senza essere disturbato. Un errore di posizionamento, in questo caso di Tonucci che ha poi comunque tenuto in mano la difesa, che poteva aprire una voragine. Invece la squadra di Banchieri ha saputo restare sul pezzo, non si è sciolta né ha prestato il fianco, in una parola ha saputo soffrire un primo tempo che poteva terminare con un passivo ben maggiore se i biancorossi si fossero lasciati prendere dalla foga di pareggiare o, peggio, dallo sconforto. Poi, nel secondo tempo, alla sofferenza è subentrato il coraggio, cioé la voglia e la determinazione di rimettere in sesto la gara nonostante di fronte ci fosse la capolista con un super attacco e con giocatori velocissimi nelle ripartenze come Kargbo o Shpendi.

Ma anche quando chiamata a salire e a pressare nella metà campo altrui, la Vis ha mostrato qualità, ha saputo impegnare sulla difensiva una compagine non certo abituata a subire, fino a sfiorare il pareggio se solo l’arbitro avesse riconosciuto, assieme al segnalinee, un fallo da rigore evidente in area. L’esito fatale è stata la conseguenza dell’atteggiamento oltremodo offensivo assunto dalla squadra di casa nella parte finale della partita, con l’ingresso di Valdifiori che ha garantito geometrie ma che evidentemente non può avere il passo delle frecce avversarie. Con i biancorossi proiettati oltremodo in avanti alla ricerca del pareggio, le maglie del centrocampo si sono allentate e i difensori sono stati costretti ad affannosi uno contro uno che sono maturati poi nella rete del raddoppio ospite.

Resta comunque la prestazione, assieme ai complimenti dell’allenatore cesenate Toscano: "Non è stato facile venire a capo di questa partita e lo sapevamo, la Vis è una squadra organizzata e difficile da affrontare, che a un certo punto ha spinto, pur senza metterci in difficoltà con particolari occasioni da gol, ma comunque premendo. Siamo stati bravi, ma potevamo e dovevamo chiuderla prima". Speranze di salvezza dei pesaresi? "Olbia, Sestri e altre squadre hanno il piglio giusto come lo ha la Vis. Si deciderà tutto partita per partita, impossibile fare pronostici".