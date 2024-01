VITTORIA ALLA BEFANA. Barbara Monserra, niente carbone

barbara monserra

2

vismara

1

MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Carbone, Omenetti (33’st Togni), Pierpaoli (25’st Brega), Calcina (12’st Ferrero), Serpicelli, Ubertini, Nardone, Castignani. All. Mancini

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi (1’st Harrach), Beninati, Liera, Bertuccioli, Palazzi, Ballotti (5’st Gaudenzi), Letizia (35’st Ragni), Renzi, Rossi, Paduano (5’st Nicolini). All. Ferri

ARBITRO: Monterubbiano di Fermo

RETI: 28’pt Ubertini (B), 41’ pt Omenetti (B), 42’st Palazzi (V)

Il Barbara Monserra soffre, ma niente carbone in questa Epifania. Decisivi Ubertini ed Omenetti che mettono al sicuro il risultato nel primo tempo. Splendido il secondo gol dell’ex Marina che dalla distanza lascia di sasso Melchiorri. Nella ripresa il Vismara reagisce e schiaccia i locali nella propria metà campo. Il gol di testa di Palazzi arriva, ma è troppo tardi per rimettere in piedi una gara iniziata in salita.