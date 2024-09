Vittoria di misura (1-0). Angelana, festa all’esordio. Il nuovo arrivo Akhigbe punisce in casa la Narnese

ANGELANA

1

NARNESE

0

ANGELANA: Buini, Marocchi, Melillo, Myrtollari, Bocci, Tondini, Akhigbe (27’ST Mendes Donzelli), Ravanelli, Musso (41’st Bigarelli), Brunetti (14’st Tueto Futso), Lo Gelfo (9’st Martiniello). All.: Recchi.

NARNESE: Falocco, Mora, Pinzaglia (40’st Grifoni), Marchetti, Ponti, Rodrigues (45’st Blasi), Petrini (17’st Perotti), Colangelo (30’st Bagnato), Tramontano, Principi, Perugini (7’st Principi). All.: Defendi.

Arbitro: Frigo di Terni (Di Giuseppe, Krriku) Marcatore: 39’pt Akhigbe.

NOTE: ammoniti Myrtollari (A), Ponti (N), Principi (N). Recupero: 2’pt, 5’st.

L’Angelana bussa uno squillo all’esordio. Proprio uno dei nuovi, Akhigbe, che il ds Sfrappa e il tecnico Recchi hanno voluto portare in giallorosso da Castiglione del Lago, regala i primi tre punti della stagione agli angelani. Mastica amaro invece la Narnese alla quale non basta una buona prova per evitare la sconfitta al debutto. La gara si decide al 39’ dopo un primo tempo equilibrato. É il guizzo di Akhigbe, bravo a battere Falocco, a scardinare la partita. Nella ripresa la Narnese prova ad alzare il ritmo inserendo anche forze fresche come Perotti e Principi. Non bastano però le mosse di Defendi a cambiare l’inerzia di una gara che l’Angelana, nella ripresa, controlla con ordine senza concedere nulla ai rossoblù. Nel finale, anzi, è il neo entrato Tueto Futso ad avere la possibile palla per il raddoppio ma Falocco c’è. Quando poi, con le ultime forze residue, Tramontano prova la stoccata delle sue, c’è Buini a dire no. Alla festa la festa è tutta dei riallorossi che iniziano la stagione subito con il piede giusto.