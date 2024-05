Il Barcellona esonera Xavi. Hansi Flick in pole

Barcellona, 24 maggio 2024 – Il Barcellona comunica l’esonero ufficiale di Xavi. L’ex centrocampista rimarrà sulla panchina blaugrana fino alla partita con il Siviglia, l’ultima della stagione. Lo spagnolo chiuderà in anticipo la sua esperienza con il Barca, con cui aveva un contratto fino al 2025. Xavi aveva recentemente espresso la sua volontà di continuare ad allenare la squadra, ma il presidente Laporta ha optato per un cambio di rotta. Secondo il Mundo Deportivo il sostituto sarebbe già pronto e risponderebbe al nome di Hansi Flick. Il tecnico tedesco, ex Bayern Monaco ed ex ct della Germania, verrà annunciato nella giornata di lunedì. Secondo la stampa catalana è pronto un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.

Il comunicato

"L'FC Barcelona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, così come per la sua inimitabile carriera come giocatore e come capitano della squadra, e gli augura ogni futuro successo nel mondo. Xavi Hernández allenerà la squadra per l'ultima volta nella partita di domenica in casa del Siviglia. Nel corso dei prossimi giorni il FC Barcelona farà un annuncio riguardante la nuova struttura della prima squadra", spiega il Barça in una nota.