Yamal recordman: è sia il 1° che il 2° marcatore più giovane della Supercoppa

Barcellona, 9 gennaio 2025 – Il 2025 non è iniziato nel modo migliore per i blaugrana, con la situazione legata a Dani Olmo e Pau Victor che ha tenuto impegnata la dirigenza del Barça, che soltanto ieri è riuscita a risolvere provvisoriamente la situazione. Flick, infatti, ha potuto convocare entrambi i giocatori per la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Athetic Bilbao, nella quale i blaugrana si sono imposti con un convincente 2-0, utile anche per raffreddare gli animi dopo il k.o. nell'ultima gara di Liga contro l'Atletico Madrid, il secondo di fila in campionato.

Il 2-0 di ieri, inoltre, è importante anche per quanto riguarda i record della competizione. La seconda rete del Barcellona, infatti, è stata segnata da Lamine Yamal, che è diventato il secondo più giovane marcatore di sempre nella storia della competizione, alle spalle di sé stesso. La prima rete dello spagnolo in Supercoppa di Spagna è datata 11 gennaio 2024, quando, nella sfida contro l'Osasuna, lo spagnolo segnò all'età di 16 anni e 182 giorni. Con il gol di ieri, a 17 anni e 179 giorni, il numero 19 del Barça occupa anche il secondo gradino del podio, mentre al terzo posto c'è Gavi, con 18 anni e 163 giorni. Il centrocampista, tra l'altro, ha trovato la rete anche nella sfida di ieri, anche se questo gol non ha nulla a che fare con questa particolare classifica. In quarta posizione, invece, c'è Xavi, che timbrò il cartellino in Supercoppa spagnola per la prima volta a 18 anni e 205 giorni, mentre in quinta si trova Bojan, in gol a 18 anni e 360 giorni. Anche il sesto marcatore più giovane di sempre nella storia della competizione veste la maglia del Barcellona: si tratta di Ansu Fati, che a 19 anni e 73 giorni trovò la prima rete. Il Barça esercita il dominio assoluto in questa speciale classifica, con Yamal che è il vero e proprio dominatore della storia della Supercoppa di Spagna, una competizione che giocherà ancora per tanti anni, dato il desiderio del talento spagnolo di restare in maglia blaugrana. Ai microfoni di Cnn, infatti, il numero 19 ha rivelato di voler rimanere al Barcellona il più a lungo possibile, e di essere pronto a rinnovare il suo contratto appena sarà possibile.