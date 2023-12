Zaniolo, primo gol in Premier: “Non smetterà mai di bruciare il fuoco che ho dentro”

Londra, 23 dicembre – "Non smetterà mai di bruciare il fuoco che ho dentro!": con questo post Nicolò Zaniolo ha salutato il primo gol in Premier League con l'Aston Villa, una rete pesantissima realizzata ieri sera al 97mo minuto e che è valsa ai Villains l'1-1 interno contro la penultima, lo Sheffield United. "Mai", gli ha risposto la madre Francesca Costa. Per il 24enne centrocampista azzurro è una liberazione da un periodo difficile, tra il caso scommesse illegali e le tante panchine accumulate in una stagione comunque strepitosa per i bordeaux-celesti di Birmingham che hanno appaiato l’Arsenal in vetta aspettando che giochino oggi col Liverpool.

Zaniolo è entrato in campo all'81mo al posto di Bailey e poco dopo, all'88mo, è arrivata la rete beffa degli ospiti a opera di un prodotto del vivaio Villain, Cameron Archer. Quando il recupero stava per finire, però, Nicolò ha colpito di testa su un cross di Douglas Luiz, battendo il portiere Foderingham. Si tratta della seconda rete di Zaniolo in questa esperienza inglese, dopo quella del 14 dicembre in Conference League contro lo Zrinjski Mostar. La stagione per l'ex Inter e Roma si era aperta con l'incubo del caso scommesse in cui era stato tirato in ballo insieme a Fagioli e Tonali: dopo l'avviso di garanzia arrivato il 12 ottobre, però, l'accusa si è sgonfiata perché è emerso che si era limitato a giocare saltuariamente a blackjack e poker su piattaforme illegali. Ora la speranza del prodotto del vivaio nerazzurro è risalire nelle gerarchie di Unai Emery, dopo che nelle ultime sette gare era sempre partito dalla panchina. E prendersi magari un posto nell’Italia di Spalletti verso l’Europeo.