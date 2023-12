Zeman ricoverato: assenza domenica e valutazione per il 23 dicembre

Zdenek Zeman rimane ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara, dopo il malore che lo ha colpito martedì e che si è rivelato poi una ischemia transitoria leggera. L’allenatore degli abruzzesi, 76 anni, dovrà restare ancora qualche giorno sotto osservazione per ulteriori accertamenti. Le condizioni sono buone, ma a questo punto è scontata la sua assenza domenica nella partita che il Pescara dovrà disputare ad Ancona, valida per il girone B della Serie C. Da valutare una eventuale presenza in panchina nel match del 23 dicembre all’Adriatico con la Fermana: gli esami saranno ripetuti domani ed è possibile che Zeman, che ieri ha ricevuto la visita del presidente Daniele Sebastiani, sia dimesso nel weekend. Ma non potrà andare in panchina.