La classifica finale del Giro d’Italia 2024. Pogacar in rosa, ultima tappa a Merlier

Roma, 26 maggio 2024 - La tappa 21, nonché ultima, del Giro d'Italia 2024 offre la meritata passerella a chiunque sia stato capace di portare a termine l'edizione 107 della Corsa Rosa: con un occhio di riguardo, ovviamente, per il dominatore assoluto Tadej Pogacar, che precede sul podio Daniel Felipe Martinez e Geraint Thomas dopo essersi preso il simbolo del primato a Oropa e averlo consolidato sul Monte Grappa, per un totale di ben 6 successi, di cui 5 in maglia rosa come Eddy Merckx. Se quella azzurra va a sua volta al fuoriclasse sloveno, a livello di maglie c'è gloria per l'Italia, che saluta Domenico Pozzovivo, al suo 18esimo e ultimo Giro d'Italia: Jonathan Milan si conferma maglia ciclamino, mentre quella bianca torna in casa grazie ad Antonio Tiberi dopo ben 9 anni di attesa. L'epilogo del friulano viene macchiato da un guaio meccanico che sembra tagliarlo fuori dalla volata: una grande rimonta lo riporta in gruppo ma non basta per battere Tim Merlier, che cala il tris.

La cronaca

Dopo le foto, i festeggiamenti e gli scherzi di rito, arriva il primo 'attacco', che è molto speciale: quello di Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), al suo 18esimo e ultimo Giro d'Italia e omaggiato da colleghi e tifosi. La corsa vera parte all'ingresso nel circuito e vede invece lo scatto di Mikkel Frolich Honoré (EF Education-EasyPost), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) e Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), con quest'ultimo che passa per primo al primo traguardo volante di Roma. Il traguardo Intergiro dei Fori Imperiali premia Costiou, mentre il secondo traguardo volante di Roma va a Honoré. La fuga viene poi neutralizzata e poco dopo c'è il tempo per il brivido di una caduta che coinvolge tra gli altri Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), che però riparte: la sfortuna si accanisce poi su Jonathan Milan (Lidl-Trek), fermato da un guaio meccanico. La maglia ciclamino, a fatica, rientra in gruppo, ma ciò non basta a completare la rimonta su Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che cala il tris nell'epilogo della Corsa Rosa.

Ordine d'arrivo tappa 21 Giro d'Italia 2024

1) Tim Merlier (SOQ) in 2h51'50'' 2) Jonathan Milan (TBV) st 3) Kaden Groves (ADC) st 4) Fernando Gaviria (MOV) st 5) Tim Van Dijke (TVL) st 6) Stanislaw Aniolkowski (COF) st 7) Alberto Dainese (TUD) st 8) Giovanni Lonardi (PTK) st 9) Caleb Ewan (JAY) st 10) Donavan Grondin (ARK) st

Classifica generale finale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 79h14'03'' 2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +9'56'' 3) Geraint Thomas (IGD) +10'24'' 4) Ben O'Connor (DAT) +12'07'' 5) Antonio Tiberi (TBV) +12'49'' 6) Thymen Arensman (IGD) +14'31'' 7) Einer Rubio (MOV) +15'52'' 8) Jan Hirt (SOQ) +18'05'' 9) Romain Bardet (DFP) +20'32'' 10) Michael Storer (TUD) +21'11''