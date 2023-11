Ciclismo, l'ultima frontiera del doping: il sangue dei vermi marini

Roma, 23 novembre 2023 – La complessa macchina del doping, a dispetto dei controlli sempre più approfonditi e frequenti, non si ferma mai e sta sempre un passo avanti a quella dell'antidoping: l'ultima frontiera è meno tecnologica del previsto e arriva dalla natura. Per la precisione dal mare.

"Un corridore famoso ce l'ha già chiesta"

L'indiscrezione l'ha fornita il biologo marino francese Franck Zal ai microfoni de L'Équipe, provando a spiegare i frutti di una ricerca iniziata addirittura nel 2007. Pare infatti che i vermi della specie Arenicola Marina producano un'emoglobina particolare capace di assorbire ossigeno e trasportarlo in una quantità superiore di ben 40 volte a quanto succede normalmente nel corpo umano. Il tutto non lasciando tracce nell'organismo se non per poche ore: circa 8. A quanto pare, la scoperta non ha lasciato indifferenti quegli atleti, in particolare di gare di fondo, abituati a utilizzare o comunque a concepire qualche 'mezzuccio' per accelerare le proprie prestazioni. "Un noto ciclista, la cui squadra partecipa al Tour de France, mi ha contattato perché voleva il prodotto": è quanto dichiarato da Zal, le cui ricerche, condotte per la società Hemarina, avevano inizialmente uno scopo medico. "Abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di atleti o palestre: addirittura abbiamo saputo che questa sostanza potrebbe essere somministrata ai cavalli da corsa". Insomma, a quanto pare i vermi marini e le loro qualità sono già a disposizione di qualche baro ma anche della Wada, l'agenzia internazionale antidoping, che ha fatto sapere di aver acquistato il prodotto e di averlo girato ai propri laboratori. Il problema è appunto che quest'emoglobina speciale non è facilmente individuabile al momento dei controlli.

Vingegaard: "Una volta ho saltato un controllo"

Già, i controlli: una mannaia che i corridori conoscono bene. L'altra riguarda l'ombra del sospetto che aleggia sui più vincenti: ne sa qualcosa la Jumbo-Visma, abituata a vincere (quasi) tutto anche grazie a Jonas Vingegaard, che ha parlato del tema al quotidiano Ekstra Bladet. "Penso sia un peccato che la nostra categoria paghi ancora quanto accaduto decenni fa. Dall'altro lato, è importante parlarne per evitare brogli futuri". Il discorso si fa poi più personale. "Io non prendo nulla e credo che non lo faccia neanche il resto del gruppo: è così che ho vinto due Tour de France". Eppure, anche il robotico e apparentemente impeccabile danese può incappare in un errore. "Una volta avevo lasciato il cellulare in cucina senza suoneria: gli addetti ai controlli hanno provato a chiamarmi, ma per me era impossibile rispondere. Non è stato bello, ma sono poi arrivati dopo due giorni e in quell'occasione mi hanno testato: ora mi sono attivato affinché non accada più, anche perché dispiace avere un controllo mancato alle spalle". La squalifica, si sa, scatta al secondo test saltato, ma il problema vero in questi casi, anche quando quindi la mancanza è all'apparenza in buona fede, riguarda l'ombra del sospetto che cala sull'atleta: a maggior ragione se vincente come appunto Vingegaard.

