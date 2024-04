Evenepoel verso il Tour: “Ho meno dolore, ora i rulli”

Bologna, 21 aprile 2024 - La partecipazione di Remco Evenepoel al Tour de France appare fattibile. La caduta al Giro dei Paesi Baschi è quasi smaltita per l’ex campione del mondo che ora inizierà ad allenarsi in preparazione della Grand Boucle, prima sui rulli poi di nuovo in strada e con un calendario ancora da scegliere tra Giro del Delfinato e Giro di Svizzera. In ogni caso, sembra certa la partecipazione di Remco, un avversario in più per Tadej Pogacar che cerca la doppietta Giro-Tour e intanto ha mandato un segnale con la vittoria in solitaria alla Liegi. Anche Primoz Roglic dovrebbe recuperare, mentre resta ancora in dubbio Jonas Vingegaard, recentemente dimesso dall’ospedale.

Evenepoel: “Ho meno dolore, ora i rulli”

Passata la paura, Evenepoel è pronto a tornare in sella, ma dovrà lavorare per gradi, prima andando sui rulli e poi tornando ad allenarsi in strada. L’obiettivo è il Tour de France, dove cercherà la vittoria finale in un parterre di tutto rispetto con Tadej Pogacar e Primoz Roglic, e con un Jonas Vingegaard ancora in dubbio ma già dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi. L’ex campione del mondo ha meno dolore e proverà il ritorno alla massima condizione: “Il mio corpo migliora di giorno in giorno e il dolore è minore - le sue parole al podcast Quick Step - Per ora ho fatto fisioterapia e lavoro in palestra, ma non posso ancora pedalare all’aperto e prima andrò sui rulli”. Ovviamente lo stop ha pregiudicato la prima parte di preparazione fisica verso il Tour, ma il tempo ritrovare un picco di condizione in vista di luglio c’è ancora: “Ho molto lavoro da fare, so che devo migliorare la forma anche se mi ero sentito bene sia alla Parigi Nizza sia ai Paesi Baschi. Farò un periodo in altura e poi, in base alla forma, sceglierò tra Giro del Delfinato e Giro di Svizzera. Dopo sarà già momento del Tour che arriverà presto”. Sarà anche il Tour della grande partenza dall’Italia tra Firenze e l’Emilia Romagna, subito con tappe interessanti come quella di Bologna con la doppia scalata del Colle di San Luca. Potrebbe esserci una prima scrematura in classifica. Ci si penserà a tempo debito, perché per prima cosa i partecipanti dovranno riprendere la condizione dopo i continui infortuni. Per Evenepoel è un po’ come se fosse arrivata la pausa di metà stagione e guarda avanti con positività: “Sono rilassato e provo a godermi le cose, spero di potermi allenare in bici il prima possibile e tornare a fare la vita da professionista”. Mancano circa due mesi alla partenza, che sarà il 29 giugno da Firenze con la tappa che arriverà a Rimini. Poi la seconda sarà al Cesenatico-Bologna, partenza in onore di Pantani a vent’anni dalla scomparsa, e poi la terza da Piacenza a Torino. Sarà grande spettacolo. Leggi anche - Impresa di Pogacar alla Liegi: l'ordine di arrivo