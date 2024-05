Giro 2024 tappa 4: percorso, favoriti e orari tv

Fossano, 6 maggio 2024 - Ancora spettacolo al Giro d’Italia con Tadej Pogacar che ha attaccato assieme a Geraint Thomas sullo strappo verso Fossano nella terza tappa, ma alla fine il gruppo è rientrato e in volata ha trionfato Tim Merlier su Jonathan Milan, beffato, e terzo un ottimo Biniam Girmay. In precedenza, qualche ventaglio aveva spezzato il gruppo con Fortunato, Lutsenko e Uijtedebrokes rimasti attardati rispetto agli altri big, ma la frattura si è ricomposta a circa 50 dall’arrivo. Per i duelli in montagna bisognerà aspettare ancora e il Giro d’Italia continuerà nella giornata di martedì’ 7 maggio con una tappa che ricalca nel finale la Sanremo, con il Capo Mele che potrebbe essere trampolino di lancio per evitare un arrivo in volata anche se i velocisti vorranno tenersi stretta la seconda possibilità di uno sprint. Vediamo nel dettaglio la quarta tappa.

Sommario

Tappa abbastanza lunga, 190 chilometri, da Acqui Terme ad Andora, ma probabilmente adatta ad un arrivo in volata. Percorso pianeggiante nella prima e nell’ultima parte, mentre nella fase centrale ci sarà la scalata del Colle Melogno (8 km attorno al 5%) seguito dalla lunghissima discesa che si conclude a Savona dove si percorre, fino all’arrivo, lo stesso percorso della Milano-Sanremo. Negli ultimi cinquanta chilometri passaggi per Finale ligure, Albenga, Alassio, Laigueglia e Capo Mele. Ultimi 3 km in gran parte in discesa. Scollinato Capo Mele la strada scende in una serie di semicurve fino all’abitato di Andora. Ultimi 800 m praticamente rettilinei e perfettamente piatti. Retta finale di 650 m su asfalto larghezza 8 m.

Partirà come sempre una fuga iniziale, ma la morfologia del finale dovrebbe proporre o un arrivo in volata oppure una sparata decisiva sul Capo Mele di qualche finisseur. Citiamo ovviamente Tim Merlier, vincitore nella terza tappa, Jonathan Milan, che cercherà la rivincita per essere stato battuto a Fossano, Biniam Girmay, che ha dimostrato una buona pedalata, oppure i soliti Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen e Caleb Ewan. Attenzione a possibili sparate di Pippo Ganna o Matteo Trentin. Nel finale potrebbero tentare corridori come Calmejane, Alaphilippe, Laporte o Bagioli.

La tappa si disputa martedì 7 maggio con partenza da Acqui Terme alle 12.30, poi passaggio sul Colle Melogno tra le 14.49 e le 15.05, passaggio da Savona tra le 15.43 e le 16.04, Capo Mele tra le 16.57 e le 17.25, arrivo previsto ad Andora tra le 17.00 e le 17.26. Si stima una media compresa tra i 39 e i 43 orari. Diretta dalle 12.15 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta dalle 11.50 su Raisport Hd, canale 58, con Giro Mattina, poi passaggio su Rai Due dalle 14 fino alla fine della tappa. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay.