Giro delle Fiandre 2024, trionfa Van der Poel. Secondo Luca Mozzato

Oudenaarde, 31 marzo 2024 – Pronostici rispettati al Giro delle Fiandre 2024. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceunink) stravince la classica dei muri in Belgio. L’olandese inizia a muoversi quando all’arrivo mancano più di 100 chilometri andando a rintuzzare di volta in volta gli attacchi che arrivano dalle altre squadre, impegnate a mettere in difficoltà il favorito numero uno della vigilia. Senza Pogacar, per scelte di calendario, e Van Aert, infortunato dopo la tremenda caduta di pochi giorni fa alla “Attraverso le Fiandre”, tutti gli occhi erano sull’olandese campione del mondo.

Che concede il tris al Fiandre dopo i successi nel 2020 e 2022, centrando il quinto podio consecutivo. Vince in maglia iridata come Peter Sagan nel 2016, arriva al traguardo dopo una cavalcata solitaria di oltre 40 chilometri. L’edizione 2024 è stata segnata dal maltempo, con i corridori costretti a mettere il piede a terra nel fango (e a salire a mano con la bici) durante il passaggio sul verticale Koppenberg a 45 chilometri dall’arrivo. Resta in sella Van der Poel – campione del mondo in carica anche di ciclocross – che scava un solco incolmabile con gli altri.

Prova a resistere, per poco, solo l’americano Matteo Jorgenson (Visma Lease) che resta a una decina di secondi per qualche chilometro, prima di mollare ed essere riassorbito dagli inseguitori. Finirà a oltre 4 minuti dal vincitore, a serbatoio completamente vuoto. Il campione iridato si gode così la passerella finale verso Oudenaarde, scendendo anche dalla bici e sollevandola al cielo dopo l’arrivo.

Per quanto riguarda il Fiandre degli ‘umani’, c’è spazio anche per gli italiani: secondo dopo un minuto e due secondi arriva Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) che regola Michael Mattews in una volata ristretta. L’australiano viene poi declassato per scorrettezze allo sprint e perde il podio a vantaggio di Nils Politt. Il 26enne veneto si vede poco in corsa, ma è abile a restare nel gruppetto che aggancia Bettiol e Tewns proprio negli ultimi metri, negando al toscano la gioia del podio. Bettiol guadagna una posizione per il declassamento di Matthews e finisce nono.