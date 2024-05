Giro d’Italia 2024 a Roma: il percorso della tappa 21 e l’altimetria

Bassano del Grappa, 25 maggio 2024 - Passerella finale per il Giro d’Italia 2024. A Roma si corre la tappa 21 con esito probabile (ma non scontato) in volata. Ieri è arrivato il sesto sigillo di Tadej Pogacar. Straordinaria azione sul Monte Grappa e arrivo in solitaria per lo spettacolo finale che mette la firma dello sloveno sul trofeo senza fine. Un Giro dominato dalla prima all’ultima tappa per Pogacar, che ha solo mancato di eguagliare Gianni Bugno, quando nel 1990 vinse con la maglia rosa addosso per tutta la durata della corsa. Jhonatan Narvaez, alla prima tappa a Torino, gli ha tolto questa gioia.

Ma resta la grande partecipazione del campione della Uae, che ha onorato la corsa italiana fino alla fine, fornendo show sia con i suoi attacchi sia donando se stesso a bambini, tifosi e appassionati. Ora c’è la passerella di Roma, dove si potrà brindare sia in bici che sul podio finale, prima della preparazione verso il Tour e una storica doppietta per eguagliare Marco Pantani nel 1998. Tre settimane dominate, come testimonia il ritardo del secondo, Daniel Martinez, staccato di 9'56", e del terzo, Geraint Thomas, distanziato di 10'24". Doveva essere il Giro di Pogacar e così è stato. Resta da capire se lo sarà anche il Tour de France, dove ci sarà anche Jonas Vingegaard, in ripresa dalla caduta ai Paesi Baschi, Primoz Roglic, suo connazionale, e Remco Evenepoel. Avrà sicuramente maggiore concorrenza rispetto al Giro.

Percorso

La tappa di oggi è lunga 125 chilometri da Roma Eur a Roma, passando per Ostia, come conclusione del Giro 2024. Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo, poi si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”). Ultimi km articolati planimetricamente con alcune curve e una breve salita. Retta finale di 350 m su pavé larghezza 9 m. Il circuito comprende passaggi alle Terme di Caracalla, al Ciro Massimo, Lungotevere Tebaldi, Corso Vittorie Emanuele, Piazza Venezia, Fori Imperiali e Colosseo. Sarà volata di gruppo.