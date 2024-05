Giro d'Italia 2024, tappa 9: Kooij beffa Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

Napoli, 12 maggio 2024 - La tappa 9 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Avezzano a Napoli dopo 214 km: a vincere è Olav Kooij, che beffa in rimonta Jonathan Milan, secondo anche un anno fa sul lungomare Caracciolo, dove vinse Mads Pedersen. Tutto invariato in classifica generale nonostante una scivolata di Geraint Thomas: la maglia rosa resta sulle spalle di Tadej Pogacar, che curiosamente lavora per tirare la volata a Juan Sebastian Molano, terzo dopo i precedenti allunghi falliti di Julian Alaphilippe e soprattutto Jhonatan Narvaez. Dopo il primo giorno di riposo, il gruppo ripartirà dalla tappa 10, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 km con 2 GPM da scalare, tra i quali quello di prima categoria che condurrà all'arrivo.

La cronaca

Il gruppo riparte senza Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), che si ritira dopo la crisi a Prati di Tivo. Al foglio firma ci sono invece Andrea Pietrobon e Mirco Maestri (Team Polti Kometa), che subito si avvantaggiano e guadagnano fino a oltre 3'. Il traguardo volante di Mondragone come sprint di gruppo premia Tim Merlier (Soudal Quick-Step): il primo passaggio invece era stato appannaggio di Pietrobon. Tutto fila liscio fino a una rotonda poco dopo Castel Volturno che fa finire sull'asfalto Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Il traguardo Intergiro di Giugliano in Campania (Lago Patria) premia Maestri, con Merlier a vincere ancora lo sprint del gruppo. La salita di Monte di Procida (Panoramica) (4,1 km con una pendenza media del 3,8% e massima del 9%) fa staccare Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Laurence Pithie (Groupama-FDJ), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Fabio Jakobsen, Tobias Lund Andresen (Team DSM-Firmenich PostNL) e David Dekker (Arkéa-B&B Hotels): perde contatto anche Merlier, mentre a passare per primo è Pietrobon, che si ripete anche sul traguardo volante di Bacoli. Poco dopo, su uno strappo, scattano Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Nicola Conci (Alpecin-Deceunick), Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels), Kevin Vermaerke (Team DSM-Firmenich PostNL) e Lewis Askey (Groupama-FDJ), che riprendono i fuggitivi. Alaphilippe e Costiou scattano, ma niente da fare: ci prova poi Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ma la volata è inevitabile e premia Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), che rimonta un Jonathan Milan (Lidl-Trek) partito troppo presto.

Ordine d'arrivo tappa 9 Giro d'Italia 2024

1) Olav Kooij (TVL) in 4h44'22'' 2) Jonathan Milan (LTK) st 3) Juan Sebastian Molano (UAD) st 4) Alberto Dainese (TUD) st 5) Danny Van Poppel (BOH) st 6) Madis Mihkels (IWA) st 7) Kaden Groves (ADC) st 8) Andrea Vendrame (DAT) st 9) Davide Ballerini (AST) st 10) Max Kanter (AST) st

Classifica generale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 32h59'04'' 2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +2'40'' 3) Geraint Thomas (IGD) +2'58'' 4) Ben O'Connor (DAT) +3'39'' 5) Cian Uijtdebroeks (TVL) +4'02'' 6) Antonio Tiberi (TBV) +4'23'' 7) Lorenzo Fortunato (AST) +5'15'' 8) Einer Rubio (MOV) +5'28'' 9) Thymen Arensman (IGD) +5'30'' 10) Jan Hirt (SOQ) +5'53''