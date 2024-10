Il Giro dell’Emilia 2024 è di Pogacar: prima vittoria da iridato a San Luca

Bologna, 5 ottobre 2024 - Ancora una volta il Giro dell'Emilia ha dato spettacolo con un arrivo che fin dalla mattina si è presentato epico, con pioggia a tratti e nebbia a creare un'atmosfera decisamente particolare. Situazione meteo che non ha scoraggiato i tanti appassionati che hanno iniziato a raggiungere la vetta di San Luca già dalle 10 del mattino, percorrendo la storica salita che mostra ancora le scritte a terra del passaggio del Tour de France.

La campionessa tricolore Longo Borghini all'arrivo a San Luca

Il podio femminile

Nell'emozionante prova femminile della 11ma Donne elite, Italia batte Francia 2 a zero, con la campionessa tricolore Longo Borghini che scattando in solitaria alla seconda ascesa, si prende la sua 4a vittoria all'Emilia imponendosi sulle francesi Music e Labous.

Pogacar all'arrivo a San Luca (Foto Sirotti/Liverani)

Pogacar: prima vittoria da iridato

È storia per la prova professionisti con la già scritta vittoria del campione del mondo Pogacar (Uae) che arrivato sulle rampe, come ormai fa sempre vedere, ha aperto il gas agli esordi della prima delle 5 ascese al San Luca, salutato gli avversari e in una cronometro saliscendi, arrivare a traguardo. Prova di forza che ha acceso il pubblico e ha portato Pogacar a un nuovo primato e cioè di essere il 5° corridore nella storia a vincere la prima corsa dopo la conquista della maglia iridata pareggiando Boonen, Olano, Moser e Maertens. Un copione ormai ben conosciuto e rodato che Pogacar sta utilizzando da tempo e che ormai i tifosi conoscono, lasciando la sorpresa, poca, invece a ciò che succede alle sue spalle. Uno scatto facendo il largo che è stato una vera sentenza per tutti. Il tedesco Lipowitz ha cercato di lanciarsi all'inseguimento, cedendo nel finale. Secondo posto per Pidcock (INEOS Grenadiers) davanti a Davide Piganzoli (Team Polti Kometa). Pogacar che, nonostante la pioggia, a traguardo è stato aspettato da tantissimi tifosi per foto e autografi. L'ultimo campione del mondo a vincere l'Emilia è stato nel 1992 e dopo Bugno, a distanza di 32 anni, ecco il giovane campione sloveno.

7 foto Pogacar (Uae) vincitore ha dato spettacolo con un arrivo che fin dalla mattina si è presentato epico, con pioggia a tratti e nebbia a creare un'atmosfera decisamente particolare

"Avevamo le idee chiare di mantenere regolare e poi accumulare tutto per le ultime rampe ma l'approccio della Trek e stato molto aggressivo e la gara è cambiata”, ha dichiarato Pogacar. “Remco Evenepoel ha iniziato a provocare nella prima salita al San Luca, poi un attacco da Astana e Jorgenson (Visma) è partito e io dietro. Ho pensato fosse la mossa. Anche con la pioggia e una tratta così breve da fare. Non c'era molto da aspettare e quindi ho fatto anche io, non mi sarei aspettato questo risultato. Ero arrivato due volte secondo al Giro dell'Emilia e oggi sono soddisfatto. Oggi ero in gran forma e anche con questo meteo solitamente performo bene, questa volta con la pressione della maglia iridata ma sono riuscito a vincere. Qualè il significato di vincere con la maglia arcobaleno oltre che vincere la mortadella? Eh i primi giorni ho provato a vivere normalmente provando di non pensarci e poi arrivi qua e ti danno maglia, bici, tutti gli sponsor vogliono vederti e questo crea pressione. Ma devi raggiungere le aspettative. Io la penso così e per questo oggi ho dato tutto per sfoggiate la maglia iridata, mi sentivo veramente bene e ringrazio tutti i fan che nonostante la pioggia erano lì a farmi forza”.

La partenza a Vignola