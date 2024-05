Giro d'Italia 2024, tappa 13: tris di Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

Cento, 17 maggio 2024 – La tappa 13 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Riccione a Cento dopo 179 km: la frazione si presenta totalmente piatta ed è quindi il terreno fertile per i velocisti, con Jonathan Milan a confermarsi il più forte di tutti grazie al tris calato dopo i precedenti acuti di Andora e Francavilla al Mare. La prova di forza odierna della maglia ciclamino vale il doppio alla luce del ventaglio aperto dalla Ineos Grenadiers poco dopo il traguardo volante di Conselice: nelle retrovie restano inizialmente il corridore di una Lidl-Trek sempre più a suo servizio, ma anche uomini come Lorenzo Fortunato, Filippo Zana e Jan Hirt in lotta per una classifica generale che oggi, come da previsione, non subisce scossoni. La tappa 14 invece segnerà uno snodo chiave nell'economia della Corsa Rosa con la cronometro per specialisti puri di 31,2 km da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda: l'occasione propizia per Tadej Pogacar per blindare ulteriormente la sua maglia rosa. Sempre a meno di sorprese.

La cronaca

La fuga di giornata è composta da Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Il traguardo volante di Villanova (Forlì) premia Pietrobon: lo sprint di gruppo incorona invece Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il traguardo Intergiro di Lugo sorride a Tarozzi: nel plotone stavolta la spunta Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), con la maglia ciclamino disinteressata. Il traguardo volante di Conselice premia Pietrobon: a sorpresa la Ineos Grenadiers prova ad aprire un ventaglio, con Milan che resta nel secondo troncone insieme ad altri velocisti. Nelle retrovie figurano anche Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team), Filippo Zana (Team Jayco AlUla) e Jan Hirt (Soudal Quick-Step) prima che la situazione rientri. Dal gruppo ormai compatto provano a uscire Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Dries De Pooter (Intermarché-Wanty) mentre a fine plotone si registra una caduta senza troppe conseguenze. Anche questo tentativo viene riassorbito e così la volata diventa inevitabile e vede il tris calato da Milan, il più forte negli sprint ma anche il velocista dotato della squadra più forte: male nell'occasione Fernando Gaviria (Movistar Team), che parte troppo presto e lancia di fatto la maglia ciclamino.

Ordine d'arrivo tappa 13 Giro d'Italia 2024

1) Jonathan Milan (LTK) in 4h02'04''

2) Stanislaw Aniolkowski (COF) st

3) Phil Bauhaus (TBV) st

4) Tim Van Dijke (TVL) st

5) Hugo Hofstetter (IPT) st

6) Fernando Gaviria (MOV) st

7) Juan Sebastian Molano (UAD) st

8) Laurence Pithie (GFC) st

9) Giovanni Lonardi (PTK) st

10) Alberto Dainese (TUD) st

Classifica generale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 49h24'38''

2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +2'40''

3) Geraint Thomas (IGD) +2'56''

4) Ben O'Connor (DAT) +3'39''

5) Antonio Tiberi (TBV) +4'27''

6) Romain Bardet (DFP) +4'57''

7) Lorenzo Fortunato (AST) +5'19''

8) Filippo Zana (JAY) +5'23''

9) Einer Rubio (MOV) +5'28''

10) Thymen Arensman (IGD) +5'52''