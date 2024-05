Giro d’Italia 2024, oggi giorno di riposo. Favoriti e orari tv della tappa 16

Livigno, 20 maggio 2024 - Una tappa per una fuga da lontano, che premierà gli scalatori, oppure un altro assolo di Tadej Pogacar? La tappa sedici da Livigno a Monte Pana è di montagna, ma intervallata nel mezzo da un lungo tratto di fondo valle per arrivare in Alto Adige dove inizia la doppia scalata finale.

Tatticamente servirà un’azione da lontano ben studiata per chi vorrà provare a vincere la tappa con una fuga. Servirà un gruppetto di attaccanti nutrito e con qualche gregario per affrontare appunto 100 chilometri pianeggianti che separano la fine della discesa del Giogo Santa Maria e l’arrivo a Bolzano, dove c’è il traguardo volante che anticipa la scalata del Passo Pinei. Gli scalatori entreranno in azione, ma dovranno essere supportati a metà frazione per arrivare, con discreto vantaggio, alla doppia salita che porta fino a Monte Pana.

La situazione dopo quindici tappe

Dominio totale e incontrastato per Tadej Pogacar, in testa dopo 56h11’42” di gara con un vantaggio abissale sui più diretti inseguitori. Il secondo è Geraint Thomas, distanziato di 6’41”, il terzo è Daniel Felipe Martinez a 6’56”, mentre il quarto è Ben O’Connor a 7’43”. Questa è la lotta al podio. Ha perso invece terreno a Livigno Antonio Tiberi, sempre quinto ma ora distanziato di 9’26” e tallonato da Thymen Arensman, gregario di Thomas, sesto a 9’45”. A completare la top ten Romain Bardet a 10’49”, Filippo Zana a 11’11”, Einer Rubio a 12’13” e Jan Hirt a 13’11”.

Favoriti

Tappa per fughe di corridori fuori classifica ma comunque scalatori. Può ritentare Nairo Quintana, sconfitto a Livigno solo da Pogacar, ma anche Simon Geschke, che cerca la maglia blu, ma con Pogacar leader anche in quella classifica è difficile, senza dimenticare Esteban Chaves, Valentin Paret Peintre, Giovanni Aleotti, Juan Pedro Lopez, Davide Piganzoli, Michael Storer e Lorenzo Fortunato, ormai uscito dalla top ten. In ottica generale, con Pogacar leader, la lotta si racchiude al podio dove Martinez, sulle pendenze dure di Monte Pana, potrebbe attaccare Geraint Thomas per la seconda piazza, così come Ben O’Connor che vuole salire sul podio. Dovrà invece difendersi Antonio Tiberi con Thymen Arensman che assalta la sua quinta posizione.

Dove vederla in tv

La tappa numero sedici si disputa martedì 21 maggio con partenza alle ore 11.20 da Livigno con questi passaggi principali: Gpm di Giogo Santa Maria tra le 13.07 e le 13.24, traguardo volante di Bolzano tra le 15.27 e le 15.57, inizio Passo Pinei tra le 15.55 e le 16.30, passaggio in vetta tra le 16.30 e le 17.10, inizio dell’ultima salita tra le 16.36 e le 17.18, arrivo previsto a Monte Pana tra le 16.53 e le 17.38. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 10.50, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento dalle 11 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.