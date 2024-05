Giro d’Italia 2024, oggi tappa 5 a Lucca: percorso e altimetria

Andora, 8 maggio 2024 - Nuova chance per velocisti oggi nella tappa 5 del Giro d’Italia 2024. Ci sarà da attendere lo sterrato di giovedì 9 maggio per vedere ulteriori battaglie tra i big, anche se Tadej Pogacar si è messo in testa di produrre show come successo a Fossano nella terza tappa, Geraint Thomas ha risposto presente, mentre nella quarta tappa c’è stato un sontuoso attacco di Pippo Ganna sul Capo Mele poi rintuzzato dalla Lidl Trek per il successo in volata di Jonathan Milan.

Percorso

La tappa di oggi misura 178 chilometri, va da Genova a Lucca e con due Gpm totali. Sulla carta si direbbe una frazione da volata di gruppo dato che le salite non dovrebbero essere selettive e sono comunque troppo lontane dal traguardo. Tappa quasi interamente lungo la statale Aurelia, ma a metà percorso c’è la salita di terza categoria di Passo del Bracco, buon trampolino di lancio per eventuali fughe, in un percorso iniziale fatto di strappi tra Ruta al chilometro 16 e Chiavari al chilometro 36. Dopo il Passo del Bracco strada in leggera discesa per arrivare al traguardo volante di Ceparana e all’Intergiro di Luni. Poco dopo la strada porta a Camaiore dove si scala il breve Montemagno, vetta 22 dal traguardo, prima di scendere lungo al Val Freddana e raggiungere l’arrivo di Lucca. Ultimi km pianeggianti costituiti da una serie di rettilinei collegati da alcune ampie semicurve. Da segnalare una sola curva ad angolo retto a 2.5 km dall’arrivo. Retta finale di 350 m su asfalto larghezza 8 m. Dovrebbe essere tappa per velocisti.

La tappa di ieri

Seconda vittoria al Giro per Milan, membro del quartetto olimpico dell’inseguimento su pista, ottimamente trainato da Simone Consonni, un altro del quartetto, che è stato decisivo per riprendere Ganna a 500 metri dal traguardo. Consonni si è ritrovato a dover inseguire il suo compagno di nazionale per favorire il suo compagno di squadra, infatti non ha lesinato battute all’arrivo: “Alla fine non sapevo se tirare per riprendere Ganna o lasciarlo vincere. Mi hanno messo in mezzo - la battuta di Consonni - Oggi volevamo vincere e siamo stati una grande squadra, poi il resto lo ha fatto Milan con una grande volata”. Secondo successo per Milan, vinse una tappa anche l’anno scorso, che ha fiaccato Phil Bauhaus, Kaden Groves, Tim Merlier e Olav Kooji. Il Giro 2024 proseguirà mercoledì 8 maggio con la quinta tappa da Genova a Lucca che non dovrebbe prevedere grossi scossoni nella classifica generale, con due soli Gpm sul percorso e un arrivo che dovrebbe favorire ancora una volta una volata. Certamente, come spesso accade, partirà una fuga iniziale ma le squadre dei velocisti saranno in grado di tenere cucita la corsa nella seconda parte nonostante lo strappo di Montemagno a venti dal traguardo.