Giro d’Italia 2024, tappa 13: favoriti e orari tv

Fano, 16 maggio 2024 - Il Giro 2024 rifiata. In vista dell’impegnativo weekend tra sabato, cronometro di Desenzano del Garda, e domenica, tappone di Livigno, nella giornata di venerdì 27 l’organizzazione propone una tappa senza Gpm e totalmente piatta all’interno del territorio dell’Emilia Romagna. Archiviata la dodicesima tappa con la vittoria in solitaria a Fano, dopo oltre 100 chilometri di fuga, di Julian Alaphilippe, la corsa rosa ripartirà da Riccione per arrivare a Cento. La tappa sarà una tavola da biliardo con zero salite in programma e zero variazioni altimetriche. Si viaggerà verso nord per risalire dalla Romagna fino alla profonda Emilia in provincia di Ferrara. Frazione totalmente dedicata ai velocisti che non avranno problemi a far tenere chiusa la corsa da eventuali fughe. Sarà sprint di gruppo in attesa delle montagne. Nella dodicesima frazione non è successo nulla in ottica generale e Pogacar è sempre maglia rosa con 2’40” su Martinez e 2’56” su Thomas, mentre quarto è Ben O’Connor a 3’39”. Primo italiano Antonio Tiberi, quinto a 4’27”, poi Lorenzo Fortunato settimo a 5’19” e Filippo Zana ottavo a 5’23”.

Favoriti

Il lotto dei velocisti è privo di Fabio Jakobsen, non partito nella dodicesima tappa, e Olav Kooji, ritiratosi due giorni fa. Ne restano diversi in gara e saranno da issare tra i favoriti di giornata. Partirà sicuramene una fuga nelle fasi iniziali, anche per far vedere qualche sponsor, ma il gruppo ricucirà per un arrivo in volata di gruppo. Favorito d’obbligo la maglia ciclamino Jonathan Milan che dovrà vedersela soprattutto con Kaden Groves e Tim Merlier, ma attenzione a Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano e Phil Bauhaus. Sarà la quiete prima della tempesta che si terrà sabato con la crono di Desenzano e domenica con il tappone di montagna di Livigno con il Mottolino nel finale. Sarà il weekend spartiacque nella classifica generale.

Dove vederla in tv

La tappa numero 13 del Giro d’Italia 2024 si disputa venerdì 17 maggio con partenza alle ore 13 e questi principali passaggi: traguardo volante di Villanova tra le 14.38 e le 14.47, traguardo Intergiro a Lugo tra le 15.16 e le 15.28, traguardo volante di Conselice tra le 15.39 e le 15.53, arrivo previsto a Cento tra le 17.04 e le 17.26. Si stima una media tra i 42 e i 46 km/h. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12.25 con Giro Mattina e Prima Diretta, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di tappa. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.45. In streaming su Dazn e Discovery Plus.