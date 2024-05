Giro d’Italia 2024, la tappa 15 di Livigno in tv: favoriti e orari

Desenzano del Garda, 18 maggio 2024 – Finalmente il sigillo di Pippo Ganna sul Giro 2024. Sua la cronometro di Desenzano, dominata con 29 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar, che ha guadagnato ulteriore terreno sui rivali in classifica generale in vista del tappone di Livigno, il quale potrebbe definitivamente chiudere i conti. Sul Lago di Garda buone cose anche da Thymen Arensman, ricandidato per un piazzamento in top five, Geraint Thomas, e Antonio Tiberi, pienamente in corsa per il podio assieme a Ben O’Connor, mentre Daniel Martinez ha pagato e chiuso solo quattordicesimo a 1’45” dal vincitore e a circa 40 secondi da tutti gli uomini di classifica. La nuova generale parla chiaro con Pogacar in rosa con 3’41” su Thomas, 3’56” su Martinez, 4’35” su O’Connor e 5’17” su Tiberi, mentre Arensman è risalito in seta piazza a 6’30”. La lotta al podio, che significa secondo e terzo posto, è racchiusa qui.

Favoriti

La tappa di Livigno, con Mortirolo, dal versante più facile, Foscagno e Mottolino, potrebbe dividersi in due: da una parte la lotta alla vittoria di tappa, dall’altra quella al podio della generale. Può essere frazione da fughe, soprattutto per scalatori fuori classifica o desiderosi di rientrarci. Lontano dai vertici ci sono Aurelien Paret Peintre, Davide Piganzoli, Domenico Pozzovivo, Juan Pedro Lopez, Damiano Caruso, Esteban Chaves, Michael Storer e Nairo Quintana. Attenzione agli uomini da top ten ma staccati, come Lorenzo Fortunato, nono a 8’40”, Filippo Zana, settimo, Romain Bardet, ottavo ed Einer Rubio, undicesimo, tutti corridori che potrebbero ternare la fuga per guadagnare qualche minuto (Pogacar non può controllarli tutti). Lo sloveno, invece, potrebbe mettere le cose in chiaro per la maglia rosa attaccando un gruppetto di corridori che ha dimostrato, fino a qui, di avere valori simili in salita. Sarà la prova del nove per Antonio Tiberi che non si è mai nascosto e non dovrà farlo nemmeno a Livigno.

Dove vederla in tv

La tappa da Manerba a Livigno si disputa domenica 19 maggio con orario di partenza alle 10.25 e questi passaggi principali: Gpm di Lodrino tra le 11.39 e le 11.45, Gpm di Colle San Zeno tra le 12.33 e le 12.51, inizio del Mortirolo tra le 14.29 e le 14.58, vetta tra le 14.57 e le 15.34, inizio del Foscagno tra le 15.56 e le 16.40, arrivo in vetta tra le 16.32 e le 17.22, Passo di Eira tra le 16.42 e le 17.34, arrivo previsto a Livigno sulla pista di Mottolino tra le 16.47 e le 17.40. Diretta fiume in chiaro a partire dalle 9.50 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, fino alle 14 quando ci sarà il passaggio su Rai Due per il finale di tappa. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 10.15 con telecronaca di Gregorio-Magrini. Live streaming su Dazn e Discovery Plus. Sarà grande spettacolo per la prima vera tappa interamente di montagna del Giro 2024 e Pogacar probabilmente è intenzionato a dare spettacolo.