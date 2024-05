Giro d’Italia 2024, nuova partenza per la tappa 16: neve a Livigno, via alle 14.25 da Lasa

Livigno, 21 maggio 2024 – Cambia ancora il percorso della tappa 16 del Giro d’Italia con l’arrivo a Santa Cristina Valgardena. La direzione della Corsa Rosa ha comunicato che “pochi minuti prima della partenza, le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate e quindi la Commissione ha deciso di ripiegare sull’Opzione 3. La corsa parte quindi da Lasa alle 14.25”.

In principio, per salvare la partenza da Livigno, teatro prima di pioggia e poi di nevischio, la direzione di corsa aveva optato per una soluzione ibrida: passerella in bici da Livigno al tunnel Munt Raschera, nel quale i corridori si sarebbero cambiati per salire sui mezzi e spostarsi a Prati allo Stelvio per la nuova partenza.

Questa soluzione non ha però incontrato il favore dei corridori, che nei 20 chilometri di trasferimento in bici avrebbero affrontato comunque condizioni meteo precarie in uno stato di salute collettivo già da rivedere dopo il virus che ha fiaccato gran parte della carovana nei giorni scorsi.

Alla fine, dopo l'ennesimo conciliabolo tra Mauro Vegni, direttore di corsa, i corridori, le rispettive squadre, si era deciso di annullare anche il tratto di trasferimento di 20 km da Livigno al tunnel Munt Raschera: gli atleti avevano infatti scelto di non presentarsi in zona partenza nonostante gli accordi presi, con tanto di comunicato ufficiale di Rcs.

A quel punto la località di partenza era diventata Spondigna, ora l’ultimo e definitivo cambiamento, con il via della tappa fissato a Lasa.