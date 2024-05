Giro d’Italia, la tappa fra Toscana e Liguria. Orari e divieti, scuole chiuse in anticipo

Genova, 7 maggio 2024 – Arriva la carovana rosa: mercoledì 8 maggio il Giro d’Italia tocca Liguria e Toscana con la tappa Genova-Lucca, di 178 chilometri.

Il Giro parte dal capoluogo ligure e attraversa una zona ricca di storia nel sud della regione. Ci sarà il transito spettacolare sul Passo del Bracco, quindi Borghetto Vara, Ceparana, Luni. Uno spettacolare ingresso in Toscana, quindi Carrara, Capezzano Pianore, la salita del Montemagno e l’arrivo tutto da vivere a Lucca. In una tappa pienamente adatta ai velocisti.

Il giorno dopo, giovedì 9 maggio, la tappa tutta toscana Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, di 180 chilometri, la sesta. Da Torre del Lago si entra nella provincia di Pisa, quindi Volterra e poi la provincia di Siena, con passaggi anche sullo sterrato. Una sorta di mini-Strade Bianche. Dopo il passaggio da Monteroni d’Arbia l’arrivo sarà a Rapolano Terme. Uno spot unico in tv per un territorio ricchissimo di storia e amico delle due ruote.

Poi toccherà all’Umbria, venerdì 10 maggio, con la tappa Foligno-Perugia a cronometro, di 40,6 chilometri.

Per quanto riguarda la tappa di mercoledì da Genova a Lucca, ecco i passaggi e i divieti.

Genova-Lucca

A Borghetto Vara a partire dalle 12,30 la statale Aurelia sarà chiusa al traffico dal confine con Carrodano al confine con Beverino con riapertura prevista intorno alle 15,40-15,50. Il passaggio è previsto tra le 15 e le 15,20.Viabilità alternativa attraverso l’autostrada A12 e e la statale 566 della Val di Vara.

A Santo Stefano Magra la Ss 62 della Cisa sarà chiusa dalle 13 alle 16.

A Bolano il percorso di gara interessa via Genova , via Romana e via Cisa. Il transito è previsto alle 15,30 circa e la circolazione veicolare sulle strade interessate dal percorso di gara verrà sospesa con due ore e mezza di anticipo, quindi a partire dalle 13 circa. Il Comune chiede di limitare gli spostamenti durante il periodo di chiusura delle strade interessate dalla competizione. Da Bolano, Montebello e più in generale da tutta l'area collinare del territorio comunale non sarà possibile accedere a Ceparana, durante il periodo di sospensione della circolazione sopra specificato, ed unica direttrice consentita per uscire dal territorio comunale sarà per Podenzana-Aulla. Nelle strade comunali: Via Radio, Via Fiume, Via Beghillo, Via Cisa (loc. Giarizzo) la circolazione veicolare è consentita solo in immissione da Via Italia transitando attraverso il senso unico di Via Radio.

A Sarzana disposta l'uscita anticipata degli studenti degli istituti scolatici sarzanesi di ogni ordine a grado entro le 12.15. Per quanto riguarda la viabilità e la sosta veicolare è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli su ambo i lati della carreggiata, dalle 10 fino al completo transito della gara in queste vie : - Via Cisa, dall'intersezione tra la Via Variante Cisa fino all'intersezione con la Via Dante Alighieri; - Via Luigi Neri dall'intersezione del Viale Mazzini con la Via L/Neri e apertura del varco di Porta Romana; - Via Luigi Neri dall'intersezione tra P.zza Garibaldi fino ad intersezione con Via San Bartolomeo; -Via Aurelia lato Pisa dalla rotatoria di Villa Ollandini fino all'intersezione con la Via Variante Aurelia. -divieto di sosta in piazza San Giorgio sia negli stalli a pagamento che in quelli del carico/scarico L'ordinanza stabilisce altresì l'interruzione del traffico veicolare sulle direttrici che intersecano il percorso di gara all'interno del territorio comunale di competenza: si tratta di via Cisa, Via Porta Parma, Via Sobborgo Spina, Piazza San Giorgio, Via Sobborgo Emiliano, Via Luigi Neri, Viale Mazzini e Via Aurelia Lato Pisa. Sulle suddette strade è vietata la circolazione a tutti i veicoli a partire da due ore e trenta minuti prima del passaggio dei concorrenti, previsto per le ore 15,37 calcolato secondo la media più veloce riportata sulla crono-tabella e terminerà non oltre i 10 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

A Carrara la circolazione stradale sarà sospesa a partire da due ore e mezzo prima del passaggio della carovana ciclistica, previsto per le 16. Per motivi di tutela della pubblica incolumità, sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo i tratti delle strade comunali dove si svolge il percorso di gara, dalle 13,30 alle 16,30, e comunque fino al passaggio del cartello mobile di fine corsa, come indicato nell’ordinanza che istituisce un divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Statale Aurelia. A seguito delle modifiche alla circolazione, per la giornata di mercoledì 8 maggio, il Comune ha deciso di anticipare alle 12 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, dell’Accademia di Belle Arti e di tutti i servizi educativi, compresi i nidi d’infanzia e il Verde Magico alla Padula.

L’interdizione al transito di un rilevante tratto della SS1 Aurelia, che si interseca con l’asse viario del viale XX Settembre e con altre importanti strade cittadine che collegano la zona a monte con la zona a mare, potrebbe creare notevoli disagi alla circolazione stradale e, di conseguenza, anche al flusso di uscita degli studenti e del personale scolastico dalle scuole.

A Massa divieti di sosta e transito lungo l'Aurelia e le strade confluenti con validità indicativamente dalle 13,30 fino alle 17,30 in considerazione del passaggio della 'corsa rosa' previsto verso le 16. E’ disposta inoltre la chiusura di tutte le scuole cittadine alle 12. Nella giornata dell'otto maggio, piazza Aranci dalle 9 alle 16,30, ospita il Green fun village con gli eventi collaterali all'E-Bike Experience.

A Montignoso divieto di sosta con rimozione coatta dalle 12 alle 16,30 sulla Aurelia (ex Via Garbuio) dal confine con il comune di Massa al confine con il comune di Pietrasanta ambo i lati per tutti i veicoli in genere. Divieto di transito dalle 13,30 alle 16,30 sulla Aurelia dal confine con Massa al confine con Pietrasanta e divieto di immissione sulla stessa da tutte le arterie confluenti ( V. C. Sforza, Via Capannaccia, Via Debbia Nuova, Via Padreterno, Via Debbia Vecchia, Via Osteriaccia, Via Castagneta, Via Acqualunga, Via Aulla, Via Roma, Viale Marina, Via Stadio, Via Piedimonte, Via Romana Est, Rotonda Coimpre) a tutti i veicoli in genere e pedoni.

La ‘Carovana Rosa’ arriverà nel pomeriggio indicativamente fra le 16,15 e le 16,40: da Montignoso, il plotone supererà la rotatoria Avis per proseguire in via Marconi, attraversare piazza Matteotti e scendere lungo via Oberdan, fino a piazza Carducci; quindi via Sauro e via Garibaldi-Sarzanese. Mercoledì, sulla Aurelia (fra il confine di Montignoso e via Avis compresa), in via Marconi (fra via Avis e piazza Matteotti), piazza Matteotti (tra via Marconi e l’innesto di via Oberdan, a monte dell’aiuola posta al centro), via Oberdan, piazza Carducci, piazza della Repubblica (nella parte esterna, fra piazza Carducci e l’innesto con via Sauro), via Garibaldi (tratto via Sauro-via Valdicastello) e via Sarzanese (tra via Valdicastello e il confine con Camaiore) scatterà per tutti i veicoli, eccetto quelli adibiti a servizio di Polizia o autorizzati dall’organizzazione, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 e di transito dalle 13,30. Transito e sosta resteranno possibili nella parte interna di piazza Matteotti, compresa tra l’aiuola e il palazzo comunale e, in piazza della Repubblica, nell’area destinata a parcheggio antistante l’ufficio postale. I provvedimenti resteranno in vigore fino alle 17 o fino al completo passaggio della competizione sportiva. Durante il periodo di sospensione della circolazione sarà vietato anche ai pedoni l’attraversamento della strada.

Per facilitare accesso e uscita dal centro storico attraverso via Martiri di S.Anna e la Provinciale Vallecchia, sul tratto di via Capriglia compreso tra via Martiri di S.Anna e piazza Statuto sarà istituto un temporaneo doppio senso di marcia regolato da impianto semaforico mobile; inoltre, per agevolare gli spostamenti all’interno della zona a traffico limitato del centro storico, dalle 13 alle 18 verrà sospesa la funzionalità dei varchi 1 e 3, rispettivamente dislocati in piazza Statuto e via Sant’Agostino.

Disposta, con ordinanza sindacale, anche l’uscita anticipata delle scuole: per nidi e scuole d’infanzia alle 12,30, con pasto alle 11,45 e, dove previsto, servizio di trasporto scolastico solo in andata; per gli alunni delle scuole primarie sospesa la refezione e uscita alle 12, per quelli che usufruiscono dello scuolabus (attivo in andata e ritorno) e alle 12,30 per gli altri; alle scuole secondarie di primo grado, campanella alle 12,40 con trasporto scolastico garantito in andata e ritorno; per le secondarie di secondo grado, infine, le lezioni termineranno alle 12,30.

A Camaiore passaggio previsto intorno alle 16.15-16.30. Il gruppo arriverà da Pietrasanta, percorrendo la Sarzanese fino alla rotatoria con via Italica dove svolterà verso i monti per proseguire fino alla rotatoria dell’Amicizia. Poi si prosegue sulla via Vecchia Provinciale per Frati, via Stadio e viale Oberdan. E ancora: via Bellosguardo, via Provinciale Est, la salita di Montemagno fino a Valpromaro verso Lucca. Su tutto il percorso stop alla circolazione da due ore e mezzo prima dell’arrivo della corsa, quindi orientativamente dalle 13.30 alle 17. Occhio ai divieti di sosta con rimozione sulla Sarzanese, su via Italica, sulla Vecchia Provinciale a Frati, via Stadio, viale Oberdan, via Fondi zona da piazza Romboni, via Bellosguardo al bivio di via Tori, via Provinciale Est tra via Leccio e il cimitero di Montemagno dalle 11.30 alle 16.30. La strada per Pedona-Corsanico-Massarosa sarà aperta, la strada da Capezzano-Monteggiori-Santa Lucia è invece interrotta dalla frana di via Balza Fiorita.

La carovana arriverà dalla via di Camaiore a Torre intorno alle 17.15 e proseguirà sulla stessa strada attraversando le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. Da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni, piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Carducci, davanti al Campo Balilla. Sull’area del tragitto fino a piazzale Boccherini il divieto di sosta con rimozione sarà dalle ore 8.30 di mercoledì 8 maggio fino al completo passaggio della competizione, con chiusura totale al traffico dalle 14.

In piazza del Collegio e piazza Santa Maria, viale Luporini , via Nieri, via Giusti, piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa, via Sauro, via per corte Pulia, via Filzi divieto di sosta con rimozione dalle ore 20 di martedì 7 maggio fino alle ore 21 di mercoledì 8 maggio. E veniamo all’area di arrivo (viale Carducci compreso il parcheggio omonimo, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro): il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle ore 20 di martedì 7 maggio e terminerà alle ore 23.59 di mercoledì 8 maggio. Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 5 fino alle ore 23.59.

Porta San Pietro resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 5 alle 23.59. Dalle ore 14 alla fine della gara le uniche porte per accedere al centro saranno Porta San Iacopo e Porta Elisa. Fra le ore 5 e le ore 21, resterà aperta al traffico solo la corsia ovest del cavalcavia di viale Europa in direzione sud. Per il tragitto contrario ci sarà la variante di San Donato . In viale Giusti e nelle sue traverse il divieto di transito durerà dalle ore 5 alle ore 21 con le eccezioni: in viale Giusti, via Sauro e via per corte Pulia sarà consentita l’entrata e uscita da aree private. In viale Giusti e in via Filzi sarà sempre consentito l’ingresso agli autorizzati. In accordo con tutte le autorità competenti, è prevista la chiusura delle scuole e in quel giorno non si svolgerà il mercato in piazzale Don Baroni.