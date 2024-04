Giro Next Gen 2024, presentato il percorso

Roma, 18 aprile 2024 - A partire dal 2023 il vecchio Giro Under-23 è passato sotto l'egida di RCS e ha assunto la denominazione di Giro Next Gen, di cui nelle ultime ore è stata varata l'edizione 2024, in programma dal 9 al 16 giugno.

Le tappe e il percorso

Si partirà con la cronometro da Aosta ad Aosta, che spenderà i primi 11 km dei 986 complessivi: percorso totalmente piatto, ad eccezione della salita di Saint-Christophe piazzata più o meno a metà tracciato che potrebbe far male a qualche specialista puro. Poi, i talenti in erba del ciclismo correranno la Aymavilles-Saint-Vincent di 121 km, con un circuito finale che prevede un GPM a 7 km dall'arrivo. La tappa 3, la Verrès-Pian della Mussa di 127 km, sancirà l'addio alla Valle d'Aosta costeggiando la Dora Baltea prima del primo arrivo in salita, quello che verosimilmente plasmerà la prima classifica generale attendibile. La tappa 4 condurrà i giovanissimi da Pertusio a Borgomanero dopo 130 km e, a parte una salita presente nel circuito finale e uno strappetto negli ultimi km, sembra adatta alle ruote veloci: proprio questi dentelli potrebbero però lanciare l'azione di un finisseur. La tappa 5, la Bergamo (Kilometro Rosso)-Cremona di 136 km si presenta ancora più adatta alle ruote veloci del gruppo, mentre la Borgo Virgilio-Fosse di 145 km, ambientata quasi interamente nella provincia di Verona, proporrà il secondo arrivo in salita, con 9 km da scalare prima dell'arrivo che sembrano il preludio a un grande spettacolo. La tappa 7, la Montegrotto Terme-Zocca di 170 km, parte mossa attraverso i colli euganei prima di diventare piatta fino all'arrivo sugli Appennini Modenesi, per il terzo in salita dell'intera edizione. La rassegna si chiuderà con la Cesena-Forlimpopoli di 146 km che sarà tutt'altro che una passerella: i continui saliscendi infatti sembrano prefigurare una frazione mossa e insidiosa per coloro che si giocheranno la maglia rosa, il simbolo del primato, mentre quella rossa indicherà la classifica a punti, l'azzurra la graduatoria relativa agli scalatori e la bianca il miglior giovane, nato entro il 2005. Le squadre al via, ciasciuna composta da 6 corridori, saranno 29 e tutte da annunciate prossimamente con l'obiettivo di trovare l'erede di Johannes Staune-Mittet, che intanto alla Visma-Lease a Bike sta cominiciando a mostrare le sue ottime qualità. Chissà che non sia arrivata l'ora di aggiornare l'albo d'oro degli italiani vincenti, fermo al 2011 grazie all'acuto di Mattia Cattaneo: da allora, in quanto a podi, solo il secondo posto di Fabio Aru nel 2012 e il terzo di Kevin Colleoni nel 2020.

Le tappe

1) Aosta-Aosta (cronometro individuale), 11 km 2) Aymavilles-Saint-Vincent, 121 km 3) Verrès-Pian della Mussa, 127 km 4) Pertusio-Borgomanero, 130 km 5) Bergamo (Kilometro Rosso)-Cremona, 136 km 6) Borgo Virgilio-Fosse, 145 km 7) Montegrotto Terme-Zocca, 170 km 8) Cesena-Forlimpopoli, 146 km

