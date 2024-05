Giro d’Italia 2024, la tappa 10 in tv: favoriti e orari

Napoli, 13 maggio 2024 – Una tappa che può incidere sulla classifica generale oppure una chance per una fuga? Il Giro 2024 riparte con l’arrivo in salita a Bocca della Selva, dove le pendenze in doppia cifra sono all’inizio, 14%, mentre gli ultimi chilometri sono al sette, quindi pedalabili. Chissà cosa potrà succedere. Intanto, la classifica parla chiaro con Tadej Pogacar in testa dopo 32h59’ di corsa con un vantaggio di 2’40” su Daniel Martinez e 2’58” su Geraint Thomas. Seguono, non lontani dal podio, l’australiano Ben O’Connor a 3’39” e il belga Cian Uijtdebrokes a 4’02”. Ci sono anche gli italiani con Antonio Tiberi in risalita dopo Oropa e sesto a 4’23” e Lorenzo Fortunato, settimo a 5’15”. Lunedì 13 maggio sarà dedicato al primo giorno di riposo, poi martedì 14 maggio si ripartirà da Pompei per arrivare a Bocca della Selva, con arrivo in salita seppur non così impegnativo.

Favoriti

La morfologia della tappa dovrebbe premiare una fuga, a meno che, come successo a Prati di Tivo, Pogacar non voglia impossessarsi della quarta vittoria di tappa. Ma spremere la squadra in continuazione non è il caso nell’economia della corsa e sulla base di chi ci sarà in fuga la Uae maturerà la decisione migliore per la maglia rosa. E allora spazio a qualche possibile scalatore fuori classifica, sfruttando il finale mosso anche se con salite pedalabili. Potremmo citare corridori come Sheffield, Paret Peintre, Chaves, Cepeda, Quintana e Pozzovivo. Per quanto riguarda la generale, i big non sembrano avere grandi gambe per staccare Pogacar, infatti la lotta appare racchiusa al podio dove Martinez potrebbe cercare di guadagnare terreno sugli altri. Anche Antonio Tiberi, che ha buona gamba, può trovarsi bene su una salita del genere ma per un attacco servirà generare alta velocità su pendenze del sette percento. Non sarà facile. Entrando nella seconda settimana, inoltre, si tarerà la tenuta del giovane Uijtedebrokes ma anche di O’Connor e Fortunato.

Dove vederla in tv

La decima tappa del Giro d’Italia 2024 si disputa martedì 14 maggio con partenza alle ore 13.05 e con questi passaggi: traguardo volante di Arpaia tra le 14.24 e le 14.31, Gpm di Camposanto tra le 15.15 e le 15.30, traguardo Intergiro di Guardia Sanframondi tra le 15.49 e le 16.08, traguardo volante di Cusano Mutri tra le 16.10 e le 16.31 e arrivo previsto a Bocca della Selva tra le 16.58 e le 17.27. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terreste, a partire dalle 12, poi passaggio su Rai Due dalle 14. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.45. Telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.