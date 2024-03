Guida al Giro delle Fiandre 2024: data, partecipanti e le ultime notizie

Bologna, 25 marzo 2024 - Archiviate la Sanremo, vittoria di Jesper Philipsen, e la Gand Wevelgem, vinta da Mads Pedersen in duello allo sprint con Mathieu Van der Poel, la settimana che porta a Pasqua è anche quella di avvicinamento al Giro delle Fiandre, in programma domenica 31 marzo. Si inizia con la campagna del nord che poi sfocerà con la Roubaix, ma prima ci saranno i muri del Fiandre che nel 2023 hanno visto trionfare Tadej Pogacar, probabilmente assente quest’anno, in un albo d’oro stellare che dice Van der Poel nel 2022 e nel 2020 e Kasper Asgreen nel 2021. L’ultimo sigillo italiano, invece, è di Alberto Bettiol in solitaria nel 2019. Proprio l’ex vincitore arriva in condizioni non perfette dopo la caduta a Harelbeke, ma sta già meglio e mercoledì sarà alla Dwars Door Vlaanderen, corsa propedeutica al Fiandre vero e proprio. L’italiano dovrà fare i conti con una startlist che vivrà probabilmente sul duello tra Wout Van Aert e Vdp, di nuovo in gara uno a fianco all’altro.

La partenza nell’edizione 2024 torna ad Anversa e la corsa sarà lunga 270,8 chilometri per arrivare a Oudenaarde sul tradizionale traguardo. Tracciato non molto diverso da quelli recenti e i grossi cambiamenti sono stati apportati nei primi 100 chilometri dove si percorreranno, per ragioni di sicurezza, strade più ampie. Per quanto riguarda i muri saranno 17 con qualche novità. Sono stati infatti tolti i muri di Cort Ast, Kortekeer, Eikenberg e Kanarieberg, mentre sono stati aggiunti quelli di Kappelleberg, Nieuwe e Kruisberg. Gli altri muri rimarranno invece gli stessi con la solita accoppiata Oude Kwaremont e Paterberg a decidere la corsa. Il primo verrà scalato tre volte, il secondo due: saranno i trampolini di lancio per il futuro vincitore?

In attesa che Tadej Pogacar sciolga le riserve per una sua partecipazione, in questa stagione dovrebbe puntare più sulla Liegi e poi ovviamente sarà al Giro 2024, è certa l’assenza di Cristophe Laporte della Visma. Gli olandesi punteranno dunque su Wout Van Aert, ma attenzione anche i solidi Tiesj Benoot e Matteo Jorgenson. E’ grande attesa dunque per il duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, quest’ultimo gregario alla Sanremo per Philipsen e sconfitto da Pedersen alla Gand. Belgio e Olanda sono anche le nazioni più vincenti al Fiandre (69 contro 12) e il belga proverà a essere profeta in patria. Tra i big in gara anche Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Matej Mohoric, Stefan Kung, proprio Mads Pedersen e Arnaud De Lie. L’italia, undici volte vincitrice, punta su Alberto Bettiol e Matteo Trentin, ma anche Gianni Moscon potrebbe avere un chance con la Soudal.

Doppia diretta tv per la Pasqua assieme al Fiandre. Dalle 9.50 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, per il Fiandre femminile e maschile. Dalle 15 su Raidue per il finale di corsa. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Raiplay.