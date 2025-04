Liegi Bastogne Liegi, percorso e orari tv

Bologna, 26 aprile 2025 – La Decana. La più antica. La Liegi Bastogne Liegi chiude la primavera delle classiche e chiude il trittico delle Ardenne dopo l’Amstel, vinta a sorpresa da Mattias Skjelmose, e la Freccia Vallone, con il trionfo in solitaria di Tadej Pogacar sul Muro di Huy. Alla Liegi ci sarà l’unico vero scontro primaverile tra i corridori da corse di un giorno e quelli da corse a tappe, in una Monumento tutta da vivere con un altro possibile duello tra lo sloveno e Remco Evenepoel, due protagonisti del prossimo Tour de France. E quando arriva la Liegi, in un certo senso, si inizia a sentire anche sapore di Giro d’Italia, che partirà il 9 maggio dall’Albania. Insomma, si entra nel vivo. Assenti, invece, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, mentre l’Italia non ha molto da offrire se non qualche carta di scalatore come Giulio Ciccone e Filippo Zana. L’abruzzese della Lidl ha rifinito la sua preparazione con il Tour of the Alps, vinto da Storer, con una vittoria di tappa all’esordio, ma di certo gli azzurri non partono in prima fila.

Il percorso

Partenza e arrivo a Liegi per l’edizione 2025 della Doyenne che misurerà 252 chilometri con 4mila metri di dislivello e 11 cotes complessive. Praticamente non c’è pianura, ma la corsa, come suo solito, entrerà nel vivo nella seconda parte. Superata la prima zona verso Bastogne con la Cote de Saint Roche dopo pochi chilometri, inizia una rapida sequenza con Col du Haussire, Cote Mont le Soie, Cote de Wanne, Cote de Stockeu e Cote Hautee Levée, ma è dal Col du Rosier al chilometro 192 che presumibilmente inizierà la vera battaglia. Subito dopo arriverà la Cote de Desniè, mentre al chilometro 218 parte il trittico finale da paura. Prima la mitica Redoute che misura 1.6 chilometri con pendenze massime del 20%, poi la Cote des Forges e, soprattutto, la Cote de la Roche aux Faucons di 1.5 chilometri con pendenze medie dell’11.5%. In vetta mancheranno 12 chilometri al traguardo per arrivare a Liegi.

Favoriti

Due su tutti. Tadej Pogacar e Remco Evenepoel hanno già vinto la Liegi in passato e sono largamente i due uomini da battere. Lo sloveno ha vissuto una grande primavera con Fiandre e Freccia vinte, il belga vuole riprendersi la corsa che ha vinto nel 2022 e nel 2023. Dietro di loro, tanti outsider come Pidcock, Van Gils, Skjelmose, Alaphilippe, Nys, Madouas e Ciccone, che comanda una pattuglia italiana con anche le carte Bagioli e Zana.

Dove vederla in tv

L’edizione numero 111 della Liegi si disputerà domenica 27 aprile con orario di partenza alle 10.10 e arrivo previsto tra le 16.10 e le 16.45. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro dalle 14.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e poi passaggio su Rai Due dalle 15.15 per il finale di corsa. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 12.30 e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Chiusura dunque per la stagione delle grandi classiche, poi le corse a tappe con il Giro d’Italia che ormai si staglia all’orizzonte. Leggi anche - Tour of the Alps, vince Storer su Arensmann