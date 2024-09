Mondiali di Zurigo 2024, staffetta mista: vince l'Australia. Bronzo all’Italia

Zurigo (Svizzera), 25 settembre 2024 – Dopo l'oro negli Europei in Limburgo, la staffetta mista dei Mondiali di Zurigo 2024 consegna all'Italia solo un bronzo alle spalle di Germania e Australia, rispettivamente argento e oro e con un distacco tra loro appena di appena 85 centesimi, forse figli solo del colpo di reni finali di Grace Brown, quest'anno la più forte a cronometro a livello femminile. Per certi aspetti, dunque, l'amarezza maggiore è del sestetto tedesco, beffato davvero per una questione di nulla o poco più. Gli azzurri invece giocano in difesa in un percorso poco consono a una cronometro per la presenza di diversi strappi, oltre alla salita del Witikon, e lo dimostra il tempo del terzetto composto da Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo: un 32'52'' buono ma non ottimo specialmente se paragonato a quello raccolto da Michael Matthews, Ben O'Connor e Jay Vine (33'44''). A Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Soraya Paladin il compito di migliorare o difendere la posizione dell'Italia, ma l'exploit delle tedesche guasta parzialmente i piani, consegnando alla squadra del ct Marco Velo solo un bronzo per appena 8'' di ritardo dalla fenomenale Australia, sorprendente in positivo nella giornata in cui deludono (ancora) i padroni di casa della Svizzera.

La cronaca

Il percorso è identico per uomini e donne: 26,8 km con una prima rampa di 700 metri con una pendenza media dell'8,4% prima del Witikon (1,4 km con una pendenza media del 7,1% e massima del 10%). Partono i terzetti maschili, con la Germania a scrivere il miglior crono all'intermedio (16'28'') e l'Italia, che schiera Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, seconda e attardata appena di 4'': seguono l'Australia (16'33''), la Francia (16'36''), gli Stati Uniti (16'39''), la Danimarca (16'55''), il Canada (17'05''), la Spagna (17'10'') e la Svizzera (17'32''), la più deludente del blocco delle migliori. La Germania passa a metà gara in 34'06'', ma chi vola è l'Australia, che chiude la prova del terzetto maschile in 33'44'', peggiorato di 7'' dall'Italia, con il testimone che passa a Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. All'intermedio la Germania passa in 53'17'' e l'Australia in 53'12'': il parziale delle azzurre, senza più Paladin, parla di un ottimo 53'14''. Con la Francia indietro di ben 47'' all'intermedio, i giochi per il podio sembrano riguardare solo, nell'ordine, Australia, Germania e Italia. All'arrivo le tedesche fermano il crono definitivo in 1h12'53'', migliorato di 85 centesimi dalle australiane: la palla passa alle azzurre, che terminano in 1h13'00'', che significa bronzo.

Ordine d'arrivo mixed relay Mondiali Zurigo 2024 1) Australia in 1h12'52''

2) Germania +0.85

3) Italia +8''

4) Francia +23''

5) Danimarca +2'06''

6) Stati Uniti +2'16''

7) Canada +2'42''

8) Svizzera +2'51''

9) Spagna +3'50''

10) Austria +4'51''