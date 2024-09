Muriel Furrer, morta la ciclista di 18 anni caduta ai Mondiali

Zurigo, 27 settembre 2024 – Muriel Furrer non ce l’ha fatta, è morta la 18enne svizzera caduta ieri durante la prova juniores dei mondiali di ciclismo a Zurigo. Lo annuncia l'Uci, la federciclismo mondiale.

La ciclista è caduta pesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada femminile juniores, e ha riportato una grave lesione alla testa prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche. Furrer è morta oggi all'Ospedale Universitario di Zurigo.

"È con grande tristezza che l'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada e paraciclismo su strada Uci 2024 a Zurigo (Svizzera) hanno appreso oggi la tragica notizia della scomparsa della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer".

E poi il cordoglio: "L'UCI e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e di Paraciclismo su Strada porgono le loro sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e alla sua Federazione Svizzera di Ciclismo. La famiglia di Muriel Furrer chiede che la loro privacy sia rispettata in questo momento molto doloroso",