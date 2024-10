Ciclismo, Rowe si ritira e sale sull'ammiraglia della Decathlon AG2R La Mondiale Team

Roma, 8 ottobre 2024 – Che il ritiro fosse alle porte non stupisce, perché l'annuncio risale addirittura allo scorso inverno: a sorpresa però Luke Rowe, sceso dalla bici, sale subito sull'ammiraglia e non su quella della Ineos Grenadiers, accasandosi bensì in casa Decathlon AG2R La Mondiale Team.

I dettagli

L'incarico del britannico prenderà il via l'1 novembre, quindi ben prima dell'inizio della prossima stagione, come confermato dal diretto interessato. "Ho preso del tempo per riflettore sul mio futuro e vedere quale sarebbe stato il prossimo capitolo. Il progetto mi ha attirato, perché proprio quest'anno la Decathlon AG2R La Mondiale Team ha fatto un balzo in avanti a livello di prestazioni e, guardando al futuro, ha una visione a lungo termine ancora più rosea. Non vedo l'ora di portare in squadra l'esperienza accumulata negli anni passati ad alto livello, cercando di supportare i corridori soprattutto nelle Classiche". In effetti, di esperienza Rowe ne ha da vendere: professionista dal 2012 e sempre in forza all'allora Team Sky, poi diventato Ineos Grenadiers, il nativo di Cardiff si è distinto negli anni come uno dei gregari più affidabili dell'intero gruppo. Il riferimento alle Classiche non è casuale, perché Rowe ha conosciuto il suo apice in carriera al Giro delle Fiandre 2016, con l'ottimo quinto posto finale. Memorabile anche il podcast 'Watts Occurring' gestito in coabitazione con l'altro gallese Geraint Thomas: tra il serio e il faceto, i due non hanno mai lesinato commenti e critiche a tutto ciò che attenesse la vita del gruppo. Ne sa qualcosa Nairo Quintana, la scorsa primavera bersaglio di una puntata particolarmente al vetriolo (ma poi cancellata) tenuta dai due ormai ex compagni di squadra: nell'occasione il colombiano fu apostrofato come 'little rat' per la sua positività al Tramadolo.

Raccagni Noviero alla Soudal Quick-Step

Non solo le ammiraglie: anche il ciclomercato prosegue nel segno di un colpo che interessa da vicino l'Italia. Andrea Raccagni Noviero, campione azzurro a cronometro Under-23, a partire dall'anno prossimo, si unirà alla Soudal Quick-Step. In realtà, il classe 2004 appartiene già al 'WolfPack' a livello di development team, ma dal 2025 avverrà il salto nella squadra principale e quindi nella categoria World Tour. "Sono davvero felice e orgoglioso di realizzare un sogno che avevo fin da bambino: diventerò un professionista e lo farò alla Soudal Quick-Step. Arrivo a questo punto dopo due ottimi anni al Team Devo e ora mi sento pronto per questo salto". Raccagni Noviero spiega un po' meglio le sue caratteristiche. "Il mio punto di forza sono le cronometro, ma me la cavo anche in pianura e nei piccoli arrivi in salita. La realtà però è che neanch'io forse sono pienamente consapevole di che tipo di ciclista sono". Anche la UAE Team Emirates annuncia un colpo cosiddetto secondario: Rune Herregodts lascerà l'Intermarché-Wanty e lo farà con l'obiettivo di rimpolpare il reparto Classiche della formazione emiratina.

