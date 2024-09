Tappa 11 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Baiona, 27 agosto 2024 – Terza vittoria di tappa per Wout Van Aert alla Vuelta 2024. Il belga stavolta ha vinto in fuga a lunga gittata nella Ponteareas-Baiona, fortificando la leadership nella maglia verde e dimostrando una grande forma fisica. Battuto in volata, se così si può chiamare vista la superiorità dimostrata, il francese Quentin Pacher, l’unico a tenere la ruota del belga mentre Soler, Lecerf e Hollman hanno completato la top five a due minuti di distanza. Nulla è successo nella generale, i big non si sono mossi e la Ag2R di O’Connor ha controllato la corsa senza particolari patemi. La tappa di mercoledì dovrebbe premiare ancora una fuga con un percorso simile a una classica.

Percorso

Tappa molto mossa l’undicesima in terra galiziana con partenza e arrivo al Campus Tecnologico Cortizo. Un percorso di 166 chilometri molto paragonabile a una classica di primavera, con quattro Gpm totali e adattassima a una fuga. Dopo i primi 30 chilometri abbastanza facili si sale sul Puerto San Xusto di terza categoria al chilometro 42, poi discesa e breve tratto pianeggiante per il primo passaggio sulla linea di arrivo e affrontare il Puerto Aguasantas, salita di seconda categoria al chilometro 81. Si scende e si transita nuovamente sul traguardo e poi seconda scalata del Puerto Aguasantas (5.7 chilometri al 6.1% di media). Stavolta, dopo la discesa, non si transita sul traguardo ma si prende la direzione verso O Sisto, traguardo volante al chilometro 133, prima dell’ultima salita di giornata, che è il Puerto Cruxeiras, muro di 2.9 chilometri con medie dell’8.9%. La vetta è situata a sei dal traguardo. Finale in discesa verso il ritorno al Campus.

Favoriti

Tappa da fughe, da corridori da corsa di un giorno e chissà che Van Aert non voglia ancora tentare una sortita spettacolare. Difficile per il gruppo, complice caldo e stanchezza, tenere chiusa la corsa e le quattro salite dovrebbero dare vita a una lunga fuga, con ultimo trampolino di lancio a pochi chilometri dal traguardo con il Cruxeiras che deciderà le sorti della vittoria di tappa. Tra i possibili protagonisti citiamo Laurens De Plus, Michael Woods, Attila Valter, Stefan Kung, Jonathan Narvaez e Marco Frigo.

Orari tv

L’undicesima tappa della Vuelta si disputa mercoledì 28 agosto con orario di partenza alle 13.44 e questi passaggi principali: Puerto San Xusto tra le 14.39 e le 14.44, primo passaggio sul Puerto Aguasantas tra le 15.29 e le 15.40, secondo passaggio sul Puerto Aguasantas tra le 16.17 e le 16.32, Puerto Cruxeiras tra le 17.10 e le 17.30, arrivo previsto tra le 17.21 e le 17.41. Live a pagamento dalle 14.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.