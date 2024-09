Tappa 19 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Maetzu, 5 settembre 2024 – Mikel Landa abdica nella lotta alla maglia rossa nella Vuelta 2024. Lo scalatore spagnolo segna il passo e perde oltre tre minuti nella diciottesima tappa vinta da Berrade - per un altro storico successo della Kern, su Schmid e il compagno Miquel - dicendo così addio alla top five in classifica e andando incontro a una giornata di crisi nera. Discutibile, inoltre, la scelta della squadra che ha intimato all’italiano Cattaneo di lasciare la fuga, quando era nel gruppo di testa e si stava giocando la vittoria di tappa, per aspettare il capitano che era staccato di quasi dieci minuti e già in enorme difficoltà. La nuova classifica generale vede ora O’Connor in testa con 5” su Primoz Roglic, 1’25” su Enric Mas e 1’46” su Richard Carapaz, mentre David Gaudu è risalito in quinta posizione con il crollo di Landa: il francese è distanziato di 3’48” mentre lo spagnolo è sceso in decima a 5’38” dalla vetta.

Percorso

Si torna a salire nella diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna 2024. In programma c’è la Logrono-Alto de Moncalvillo di 173 chilometri e arrivo in quota. Tappa di fatto divisa a metà. La prima parte è un lungo avvicinamento alla prima salita di giornata, con strada che inizia a salire leggermente dai 589 metri di Leiva fino ai 763 di Belorado, chilometro 73, fino ad arrivare a Fresneda de la Sierra (quota 980) dove parte il Puerto de Pradilla, salita di terza categoria di 5,2 chilometri al 4,8% di pendenza media. In vetta mancheranno 79 chilometri al traguardo, di cui oltre 20 di discesa per raggiungere Santo Domingo de la Calzada, che apre un lungo tratto di falsopiano per transitare sul traguardo volante di Ventosa al chilometro 159. Il finale, come detto, è in salita. Si sale sull’Alto de Moncalvillo, Gpm di prima categoria lunga 8,6 chilometri con pendenza media dell’8,9% e massime del 16%. La salita parte docile, poi si impenna all’11% dopo tre chilometri e nella fase centrale, fino ai meno due dal traguardo, non scende sotto il 10%. Ultimo chilometro al 9%.

Favoriti

Sarà una grande giornata di attacchi sulla salita finale. Il crollo di Landa nella diciottesima tappa apre le porte del podio a Carapaz che proverà a staccare i rivali, soprattutto O’Connor per prendersi un posto nei primi tre. Roglic e Mas saranno invece i primi duellanti per la maglia rossa, con lo sloveno favorito per pedigree e il fatto che a Madrid ci sarà una cronometro. Per quanto riguarda gli outsider massima attenzione a Rodriguez e Skjelmose.

Orari tv

La diciannovesima tappa della Vuelta 2024 si disputa venerdì 6 settembre con orario di partenza alle 13.29 e questi passaggi principali: Puerto Pradilla tra le 15.34 e le 15.47, traguardo volante di Ventosa tra le 17.01 e le 17.21, inizio dell’ultima salita tra le 17.08 e le 17.29 e arrivo previsto in cima all’Alto de Moncalvillo tra le 17.19 e le 17.42. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.