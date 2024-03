Tirreno Adriatico 2024, la Corsa dei Due Mari arriva nelle Marche: percorso e orari tv

Sassoferrato (Ancona), 7 marzo 2023 - La Tirreno – Adriatico, sabato 9 e domenica 10 marzo, arriva nelle Marche con le tappe 6 e 7 (foto), mettendo a dura prova i ciclisti con la penultima tappa ricca di muri marchigiani e, il giorno dopo, col gran finale che vedrà il vincitore alzare al cielo il tridente di Nettuno.

La Corsa dei Due mari dunque, ha attraversato gli Appennini ed è arrivata alle ultime ma difficili battute finali con queste due tappe che vedranno davvero sfidarsi i ciclisti, alla conquista non solo della vittoria di tappa ma anche a caccia del Tridente. Tutti i giochi sono aperti, perché su questi tracciati e nel ciclismo in generale, nulla è certo fino all’arrivo.

Una Tirreno che arriva nelle Marche dopo tappe dall’altimetria nervosa e che si appresta sabato ad affrontare la tappa più dura di tutta questa corsa, con la Sassoferrato - Cagli Monte Petrano e poi, la domenica, il brivido della volata a San Benedetto del Tronto. Solo in quel momento si saprà chi sarà il prossimo nome scritto sull’albo d’oro dopo quello di Primoz Roglic e se, dopo 3 anni di vittorie slovene, cambierà il dominio. Una cosa è però certa, lo spettacolo è assicurato.

Tappa Sassoferrato-Cagli Monte Petrano

Da 180 km, la penultima tappa è quella dei muri marchigiani, la più dura. Si corre sabato 9 marzo da Sassoferrato (Ancona) a Cagli Monte Petrano (Pesaro Urbino) con tre gran premi della montagna che si faranno ben sentire nelle gambe dei corridori: la Forchetta a quota 781 dopo 66,9 km di gara, lunga 6,9 tra l’8% e il 12%, poi la Moria al km 153, poco più lunga tra l’8,5% e il 12% e infine, l’arrivo in salita, con 10 km verso il successo da guadagnarsi pedalando, anche in questo caso, tra l’8 e il 12%. La giornata inizierà alle 10.30 da piazzale Castellucci di Sassoferrato quando i corridori inizieranno a sfilare per il tradizionale rito del foglio firma che anticipa la partenza delle 12. Per il pubblico ci sarà il tempo per ammirare il paese e le testimonianze romaniche e gotiche, magari assaggiare anche i prodotti tipici come la carne di razza marchigiana, i formaggi, salumi, lo zafferano e il miele, mentre per i corridori, sul territorio che fu teatro della ‘battaglia delle Nazioni’ del 295 a.C., inizieranno la loro marcia verso la conquista del successo. L’arrivo invece, è in quota ma sarà occasione per far conoscere le bellezze di Cagli, tra chiese e palazzi medievali, il teatro ottocentesco e le bellezze naturalistiche.

In provincia di Ancona transiteranno per Santa Croce (sp.360 alle 12.17), Arcevia (sp.360-sp.14 alle 12.21), Centopiano (sp.15 alle 12.32). Si entra poi nel territorio di Pesaro Urbino toccando Passo di Sterleto - sp.72 (12.45), San Lorenzo in Campo - sp.424 (12.57), Passo Monterolo - sp.424 (13.09), Pergola - v.Kennedy-sp.16 (13.16), Bv. per Serra Sant'Abbondio - sp.42 (13.26), Serra Sant'Abbondio - sp.52 (13.34), Mon. Fonte Avellana (13.46), La Forchetta (13.51), Frontone - sp.42 (14.00), Grumale - sp.42-sp.424 (14.07), Cagli via Flaminia-sp.424 (14.13), Ponte Rosso - sp.3 (14.15), Bv. per Acqualagna - v.Flaminia Nord (14.22), Acqualagna v.Flaminia v.Kennedy-sp.43 (14.25), San Gregorio sp.43 (14.33), Fermingnano sp.4 (14.39), San Silvestro ss.745 (14.47), Urbania v.Michelangelo-sp.21 (14.58), Valico di Monte Romualdo (15.12), Piobbico sp.257 (15.21), Pian di Molino sp. Pianditrebbio (15.32), Pian di Trebbio Serravalle di Carda (15.30), Massa sp.28 (15.38), Pianello sp.29 (15.41), Pian di Polea (15.43), Moria (15.50), Palcano (15.54), Cantiano ss.3 (15.57), Uscita per Cagli v.d.Trebbio-v.Flaminia (16.08), Cagli (Torrione Martiniano): v.d.Vittoria-sp.51 (16.11), arrivo a Monte Petrano alle 16.40. A rendere ancor più movimentata la tappa ci sarà anche il traguardo volante posto a Pian di Trebbio dopo 160 km di corsa.

Tappa San Benedetto del Tronto

La domenica, come da tradizione, il gran finale è a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), cittadina che ospita l’arrivo della corsa dei Due mari fin dalla seconda edizione, disputata nel 1967. Un luogo da Bandiera Blu come il colore della maglia del leader di classifica che qui sarà indossata come vessillo di vittoria definitiva alzando al cielo il trofeo. Con partenza e arrivo a San Benedetto dopo 154 km, questa tappa però non sarà una passeggiata perché nei suoi primi 76 km si snoderà nell’entroterra ondulato marchigiano. Si pensa al classico arrivo in volata ma attenzione, perché potrebbe nascere una fuga che, se di gradimento dei big di classifica, potrebbe prendere troppo il largo e non essere più riagganciata.

L’area della partenza sarà in viale Pasqualini con il foglio firma aperto dalle 11.20 fino al via delle 12.45 mentre l’arrivo sarà a poca distanza, sempre su viale Buozzi. La corsa toccherà Monteprandone - sp.54 (13.05), Bv. di Acquaviva Picena (13.15), San Savino (13.17), Borgo Miriam (13.28), Offida v.4 Novembre-sp.43-sp.17 (13.33), San Martino sp.17 (13.51), Bv. di Rotella sp.92 (13.56), Bv. per Montedinove sp.23 (13.58), Montedinove sp.23 (14.08), Montalto nelle Marche sp.23 (14.12), Cossignano sp.23 (14.24), Madonna del Carmine sp.23 (14.34), Ripatransone sp.23 (14.43), Petrella sp.23 (14.47), Grottammare ss.16 (15.00), via Marche, l’ingresso circuito finale (15.03), viale Alcide De Gasperi (15.03), San Benedetto del Tronto.

Il circuito sarà da fare 5 volte e comprende San Benedetto in viale Buozzi, Porto d'Ascoli, Strada statale 16, via Marche, viale Alcide de Gasperi e l’arrivo a San Benedetto su viale Buozzi. Tappa che vedrà fissato il traguardo volante a San Benedetto dopo 110 km di corsa e il gran premio della montagna a Montedinove dopo 42 km dal via.

La Tirreno Adriatico in diretta tv

Per chi invece vuole godersi la tappa dal divano di casa, lo potrà fare collegandosi dalle 13.05 su Rai Sport HD, poi dalle 15.00 su Rai 2.