Tirreno Adriatico 2024 tappa 5 in Tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Giulianova, 7 marzo 2024 - La corsa dei due mari entra nel vivo. Dopo la vittoria di Jonathan Milan su Jasper Philipsen nella quarta tappa di Giulianova, con tanto di conquista della magli azzurra da parte del friulano della Lidl-Trek, la Tirreno Adriatico prosegue venerdì 8 marzo con la quinta tappa da Torricella Sicura a Valle Castellana di 144 chilometri e la prima salita dura della corsa, ovvero il San Giacomo a venti dal traguardo che anticipa lo strappo finale verso l’arrivo. Potrebbe essere una frazione rilevante anche per la classifica generale che vede proprio in Jonathan Milan il nuovo leader a spese di Juan Ayuso, un probabile protagonista insieme agli altri big. Chi vorrà vincere la corsa dei due mari dovrà farsi trovare pronto negli ultimi chilometri anche se la tappa regina sarà quella di sabato a Monte Petrano.

Percorso

Tappa corta, ma molto mossa e con una salita difficile nel finale, la quinta della Tirreno Adriatico da Torricella Sicura a Valle Castellana di 144 chilometri. L’intero percorso non presenta alcun tratto di respiro. Da Torricella Sicura, dopo il km 0 posto a Teramo, è un continuo susseguirsi di salite e discese. Si attraversano Castellalto, salita al chilometro 54, poi Bellante, altro strappo al chilometro 69. Si giunge poi a Campli, traguardo volante, al chilometro 88 che anticipa il finale di corsa, abbastanza duro. C’è la salita di San Giacomo di 11.9 chilometri con pendenze medie del 6.2% e massime dell’8.4% con vetta al chilometro 120. Segue la successiva discesa nella valle del Castellano con 10 km pianeggianti accanto al Lago di Talvacchia. Terminata la discesa al chilometro 133 si riprende leggermente a salire fino al traguardo, ma è l’ultimo chilometro quello più duro con uno strappo finale con pendenze medie del 7%.

Favoriti

Tappa un po’ a mezza via tra una classica e una corsa a tappe. Il San Giacomo è la prima salita impegnativa, anche se con pendenze non impossibili (circa 8% di massima), della Tirreno, poi lo strappo finale che si addice a qualche finisseur-scattista dove si deciderà la corsa. Da capire se inizieranno a muoversi i big per la generale, a partire da Juan Ayuso, passando per Jonas Vingegaard e Jai Hindley, concludendo con Thomas Pidcock. In caso di sortita di corridori pericolosi e da corsa di un giorno citiamo Alberto Bettiol, Richard Carapaz, Wout Poels, senza dimenticare Ben Healy o Filippo Zana.

Orari e dove vederla in tv

La partenza della tappa è fissata per venerdì 8 marzo alle ore 11.40 da Torricella Sicura e si stima una media compresa tra i 36 e i 40 km/h. Passaggio dal Gpm di Castellalto tra le 13.13 e le 13.22, passaggio sul San Giacomo tre le 15.01 e le 15.24, arrivo previsto a Valle Castellana tra le 15.30 e le 15.47. Doppia diretta tv. Live dale 13.05 in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con passaggio dalle 15 su Rai Due per il finale di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, Canal 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Indian Wells 2024, Avanti Arnaldi e Giorgi. Nadal si ritira