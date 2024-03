Indian Wells 2024: vincono Arnaldi e Giorgi, Nadal si ritira

Indian Wells, 7 marzo 2024 – Rafa Nadal non sarà in campo ad Indian Wells. Dopo i sorteggi e la speranza di rivedere il campione spagnolo impegnato al torneo di Miami, è arrivato nella notte l’annuncio da parte del maiorchino del ritiro dal torneo a causa di una forma non ottimale. "Dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante” ha fatto sapere l’ex numero uno al mondo che nel primo turno dell’ATP 1000 statunitense avrebbe dovuto affrontare Milos Raonic. “Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo”. Nella notte intanto sono iniziati i primi match del tabellone principale, con gli italiani impegnati a prendersi la scena tra luci e ombre. Prova di forza per Matteo Arnaldi che accede al secondo turno dell’ATP Master 1000 di Indian Wells dopo aver sconfitto con un doppio tie break il francese Luca van Assche, superato con il punteggio di 7-6 (6) 7-6 (3) al termine di un incontro che è durato due ore e 10 minuti. Il tennista ligure ha lottato pur faticando e dovendo mettere in campo contro un avversario che è stato più ostico del previsto. L’inizio di Arnaldi è stato in salita, con un break subito e tre palle per il contro break non sfruttate. Si arriva alla fine sul 3-3 grazie alla tenacia dell’italiano che rimane concentrato nei momenti decisivi salvo poi far suo il primo set dopo 3 set poi salvati dal francese. Van Assche però non accusa il colpo e va addirittura sul 2-0. La svolta sul 4-4, quando Arnaldi alza ancora una volta il ritmo portando il match al secondo tie-break. Questa volta il ligure costruisce subito il punto per chiudere l’incontro dopo aver salvato una palla in recupero con il dritto e si guadagna l’accesso al secondo turno dove troverà il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz. Niente da fare invece per Luca Nardi che non accede al tabellone principale di Miami dopo essere stato sconfitto nell’ultimo atto delle qualificazioni da David Goffin. L’italiano numero 123 del mondo (Goffin è fermo al 112) ha ceduto in 3 set con il punteggio di 7-6(4) 5-7 6-4, al termine di una battaglia ad alta intensità contro un avversario esperto. Non era la prima volta che i due si affrontavano, con il tennista belga che ora è avanti 2-1 sull’italiano. L’ìncontro è durato 3 ore, con l’ex numero 13 del mondo che non ha avuto vita facile contro il combattivo italiano con il match che è stato in bilico in diverse occasioni. Goffin, che è arrivato in semifinale ad Indian Wells nel 2016, affronterà Andy Murray come primo avversato nel tabellone principale. In campo femminile successo pesante di Camila Giorgi che supera agilmente la britannica Katie Boulter, numero 27 al mondo: la maceratese ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 6-3 mostrando un tennis esplosivo e sempre in controllo del match, con un ritmo alto sin dai primi game. Per la Giorgi una vittoria importante, la prima contro una top 30 dal 2023. E se nel primo set un passaggio a vuoto aveva dato l’impressione che l’incontro potesse prolungarsi, è il secondo set a fugare ogni dubbio con l’azzurra in grado di controllare tutti gli scambi anche da fondo campo. Il secondo turno vedrà l’italiana opposta alla ceca Linda Noskova, n.29 WTA.