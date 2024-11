Semifinalista nel torneo Itf. Nerelli protagonista a Cipro

Prima semifinale in un torneo Itf per la grossetana Anna Nerelli che ha collezionato un bel risultato a Cipro. La giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto era impegnata nel torneo in cemento outdoor a Larnaca, a Cipro, disputato alla Herodotou Tennis Academy: una manifestazione dove si sono sfidati tantissimi tennisti Junior provenienti da tutta Europa in cerca di punti per la classifica Itf.

E’ stata una settimana straordinaria per la quattrordicenne Anna Nerelli (numero 4.018 del Junior Ranking Itf) che ha raggiunto la semifinale nel secondo torneo Under 18 disputato in carriera, dopo aver passato un turno di qualificazione. La grossetana, campionessa italiana Under 14 in carica, ha vinto cinque match nel giro di pochi giorni (due di questi per 6-0 6-0) per poi arrendersi alla tedesca Majic, prima testa di serie, per 6-2 6-2. Dopo le qualifiche la grossetana ha incrociato in tabellone contro l’ucraina Vitalina Sokoliuk, battuta con un doppio 6-0; al secondo turno ha trovato di fronte a sé l’israeliana Celine Absawi, testa di serie numero tredici del tabellone, superato anch’essa 6-1 6-2. Poi nel terzo turno Anna Nerelli ha battuto la cipriota e padrona di casa Andrea Georgiou Papakyriacou 6-4 6-3; ma è nei quarti di finale che ha giocato una partita incredibile, battendo la testa di serie numero 4, la spagnola Sorana Matis con un perentorio 7-5 6-4.

In semifinale ha ceduto alla tedesca Anastasija Majic, sedicenne, che poi ha vinto il torneo.

Acap