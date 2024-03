Indian Wells 2024, Arnaldi fatica ma stende Van Assche. Adesso c'è Alcaraz

Indian Wells (Stati Uniti), 7 marzo 2024 - Non sbaglia Matteo Arnaldi, che supera l'ostacolo Luca Van Assche e accede così al secondo turno dell'Indian Wells Masters, edizione 2024. L'azzurro si impone per due set a zero, avendo ragione in ciascuno dei parziali al tie-break. La vittoria del 23enne di Sanremo ai danni del francese, numero 86 della classifica Atp, non è di quelle più semplici, poiché l'avversario tutto fa tranne che stendere il tappeto rosso all'italiano. Tanto è vero che l'incontro dura due ore e 10 minuti. Ma alla fine il nostro portacolori può festeggiare un successo che gli garantisce la sfida al secondo turno con lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo nel ranking mondiale (ma insidiato da vicino da Jannik Sinner).

Il racconto del match

All'esordio nel primo Masters 1000 dell'anno, Arnaldi parte male. In avvio di partita nello “Stadium 4” di Indian Wells, Van Assche piazza subito il break. Il ligure fallisce l'immediata replica, vedendo sfumare tre palle del contro-break. Il transalpino ha l'occasione di portarsi sul 4-2 e di mettere un'ipoteca sul primo set, ma nel sesto game ecco che l'azzurro strappa il servizio all'avversario, ristabilendo l'equilibrio sul 3 pari. Equilibrio che dura fino al tie-break. Arnaldi si procura due set points, annullati entrambi da Van Assche. Ma alla terza chance, ecco che il francese commette un doppio fallo in battuta, regalando il primo parziale al classe 2001. Il secondo set si apre esattamente come quello precedente, ossia con il break di Van Assche, che poi cancella subito la palla del contro-break concessa ad Arnaldi. La svolta arriva nel settimo game, quando il sanremese si guadagna due possibilità con il transalpino al servizio e stavolta ottiene il break che significa 4 pari. Si arriva nuovamente al tie-break ed è ancora il nostro ad avere la meglio, mandando così in archivio il duello in suo favore.

Le parole di Arnaldi

"Il primo match non è mai semplice, abbiamo iniziato col sole, alla fine faceva fresco e c’era vento - il commento di Arnaldi, con le sue dichiarazioni riportate dal sito Ubitennis - Nei momenti importanti ho alzato il mio livello, sono stato chirurgico e sono riuscito a portare a casa i punti importanti, come nel tie-break. Ho commesso qualche errore, certamente non è stata la mia miglior partita, però era importante portarla a casa e ora ci si prepara per la prossima". In occasione della quale, come già detto, affronterà - con il pronostico a sfavore - Alcaraz. "Ho sempre aspettative molto alte su di me, anzi, tutti quelli che provano a mettermi pressione, o pensano di avere aspettative alte su di me, beh io le ho sempre più alte di loro, quindi sono tranquillo. La vivo benissimo, entro in campo e faccio il mio, dò sempre il massimo, sono sicuro di quello, e che lavoro tanto, i risultati arrivano, sono arrivati, e continueranno ad arrivare…l’importante è migliorare giorno dopo giorno".

