Tennis, Tc Prato rosa e Tc Bisenzio vincono l'ultima giornata del girone di A2

Prato, 18 novembre 2024 - Doppia vittoria nell'ultima giornata del girone di serie A2 per Tc Prato e Tc Bisenzio. La formazione femminile del Tc Prato conquista la sesta affermazione in altrettante partite a Catania contro il Cus per 3-1 e arriva prima nel suo raggruppamento qualificandosi per la finale playoff che si disputerà con un'andata e un ritorno domenica 1 dicembre e domenica 8 dicembre. Il Tc Bisenzio in casa vince 6-0 contro il Tc Ronchiverdi, conferma la seconda posizione del girone e giocherà in casa (domenica 24 novembre) il match di semifinale contro una terza dell'altro girone per cercare di andare a giocarsi la finale promozione nelle sfide di andata e ritorno.

La formazione rosa di Claudia Romoli espugna il campo del Cus Catania grazie alle vittorie di Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci a conferma di un team affiatato e che ha l'obiettivo di conquistare la promozione in A1. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era di conquistare il primo posto del girone per giocarci la promozione con la sfida decisiva in casa - spiega il direttore sportivo del Tc Prato Franco Mazzoni - Tatiana Pieri si è dimostrata una giocatrice solida e che si è integrata con Viola Turini e Beatrice Ricci. Siamo riusciti a far giocare Lucrezia Stefanini che per noi è un valore aggiunto e abbiamo la chance di far giocare entrambe le nostre straniere : Cristina Dinu e Irene Burillo. Ora ci prendiamo una settimana di riposo per conoscere la nostra avversaria".

Al Fabbricone operazione tre punti riuscita per il team capitanato da Marco Paltracca. Affermazioni per Samuele Pieri, Cosimo Banti e Andrea Militi Ribaldi ed esordisce con vittoria anche Diego Callipo che supera Simone Dario 6-4, 6-1. "Pur mancando gli stranieri la squadra si è compattata e abbiamo fatto esordire anche un under 16 come Diego Callipo - dice il ds del Tc Bisenzio Stefano Bonechi - a conferma dell'obiettivo di far giocare i nostri ragazzi. Ora pronti per la semifinale e come volevamo la giocheremo in casa".