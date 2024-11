Tennis. Trasferta proibitiva al Parioli, Ceriano sfiora il pari ma alla fine deve cedere 4-0

La trasferta a Roma sulla terra battuta del Tennis Club Parioli era una delle più proibitive per Ceriano. E così è stato. Nella capitale è arrivata una sconfitta per 4-0. Nei primi due singolari, Greta Greco Lucchina e Rachele Zingale nulla hanno potuto contro Tena Lukas e Lucrezia Musetti. Più combattuto il terzo singolare che ha visto per Ceriano l’esordio stagionale di Camilla Scala contro Beatrice Lombardo: dopo aver perso il primo parziale per 6-1, Scala ha incamerato il secondo per 6-3. Ricco di emozioni il set decisivo, chiuso da Lombardo per 8 punti a 6 nel tie-break. L’en plein romano è arrivato grazie al doppio conquistato al super tie-break da Nastassia Burnett e Francesca Gandolfi sulla coppia cerianese formata da Greco Lucchina e Maria Aurelia Scotti (6-2 5-7 10/7). "Ci rimane un po’ di amaro in bocca - commenta capitan Basilico -. Avevamo preparato in modo ottimale la formazione, purtroppo per dettagli non siamo riusciti ad arrivare al 2-2. Il 4-0 mi sembra troppo pesante".

Ro.San.