Quarto hurrà per Reggio. Albinea cade a Lecce

Quarta vittoria in 5 giornate di Serie A2 maschile a squadre per il Circolo Tennis Reggio Emilia, che supera 5-1 in casa il CT Brindisi e rimane saldo in zona playoff. Il team cittadino apre le danze col netto 6-3, 6-0 del francese Tatlot contro Brigida, prima che Sansone ceda dopo quasi 2 ore a Giangrande col punteggio di 6-4, 6-7, 6-4; si tratta di un inciampo solo provvisorio, perché Guerrieri domina il match con De Vincentis senza lasciare all’avversario nemmeno un game, poi il 3-1 è di Bartoli, che supera 6-4, 6-2 Tarlo. Nei doppi arrivano altri due punti: Zanasi-Tatlot hanno la meglio 6-4, 6-3 su Desolda-Tarlo, mentre Guerrieri-Sansone si impongono 7-6, 2-6, 10-4 con Brigida-Giangrande. Complice la sconfitta dello Sporting Stampa Torino sul campo del CT Giotto Arezzo, il CT Reggio torna al comando del raggruppamento, con una lunghezza di vantaggio sui piemontesi e sul Matchball Siracusa: vincendo domenica nella trasferta campana sul campo del TC Vomero, prima di osservare il turno di riposo nella giornata conclusiva, la squadra capitanata da Ottolini sarà certa dell’approdo ai playoff, traguardo riservato alle prime 3 di ciascun girone.

Stop esterno, col medesimo punteggio, per il CT Albinea, che cade 5-1 a Lecce contro l’Out Line e rimedia la seconda sconfitta consecutiva: Bocci cede 6-3, 6-2 ad Andaloro, mentre Iemmi lotta per 3 set prima di arrendersi 6-3, 3-6, 6-3 con Papagno; Iotti ottiene il punto della bandiera contro Gammariello, piegato con un duplice 6-1, mentre l’infortunato Bocchi cede senza giocare a Fanselow. Nei doppi Carli-Motti alzano bandiera bianca 6-4, 6-2 con Papagno-Gammariello, mentre Iemmi-Bocci cedono 7-5, 6-2 a Andaloro-Fanselow.

Nel prossimo fine settimana appuntamento casalingo con Macerata, tappa importante sulla strada che conduce alla salvezza: Albinea, infatti, è penultima e deve recuperare un punto sulla quinta piazza, occupata proprio dai marchigiani, che sarebbe sinonimo di mantenimento della categoria senza la disputa dei playout.

Foto: Riccardo Bartoli, Johan Tatlot e Eugenio Zanasi (C.T. Reggio) fanno festa coi raccattapalle dopo il successo interno con Brindisi