Tennis. Tc Prato e Tc Bisenzio. Punti pesanti in palio

Squadre pratesi oggi in campo per la sesta giornata del campionato di serie A di tennis. Oggi, a partire dalle 10, Tc Prato femminile e Tc Bisenzio maschile cercheranno di trovare i punti per accedere ai play off. Il Tc Prato femminile, dopo la quarta vittoria ottenuta contro il Tennis Beinasco, gioca in trasferta contro il Ct Ceriano in serie A2 femminile. Il team capitanato da Claudia Romoli vedrà in campo ll nucleo storico composto da Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci e una tra le due straniere Cristina Dinu e Irene Burillo. La classifica vede le pratesi al primo posto nel girone con 12 punti, Apem Copertino e Tc Parioli a 9 punti, Ct Ceriano e Tennis Beinasco a 6 punti, Cus Catania a 3 punti e Stampa Sporting Torino ancora a secco. Nel team lombardo Anna Turati, Greta Greco Lucchina e Rosa Maria Vicens, oltre a Maria Aurelia Scotti e Rachele Zingale. "Ora è il momento di restare concentrate e di cercare la vittoria che ci darebbe la qualificazione alle finali promozione – spiega il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni – gli appassionati di Prato si sono avvicinati alla squadra e questo è senz’altro un bel segnale per l’impegno delle ragazze e del club".

In serie A2 maschile i bad boys del Tc Bisenzio capitanati da Marco Paltracca avranno le ultime due gare in casa per chiudere il girone. Oggi la sfida con il Tc Genova e la squadra del Fabbricone dovrà scegliere chi far giocare tra lo spagnolo Lopez e Andrew Paulson. Il resto del gruppo è confermato, con Samuele Pieri, Cosimo Banti e Andrea Militi Ribaldi pronti a cercare la vittoria. La classifica del girone 2 di A2 vede il Ct Zavaglia a 13 punti, il Tc Bisenzio a 10 punti (una partita in meno). Dietro a 7 punti il Ct Maglie, a 5 il Ct Scaligero, a 4 il Tc Genova, mentre chiudono Ronchiverde a 3 e Tc Palermo 2 ancora a secco. "Dobbiamo sfruttare il fattore campo. Iniziamo contro Genova e poi l’ultimo match del girone contro Ronchiverde – spiega Stefano Bonechi, direttore sportivo del Tc Bisenzio –. Sfidare club importanti come il Tc Genova è una spinta a migliorarci".

L. M.