Tour 2024 tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bologna, 30 giugno 2024 – Si rifiata un po’ al Tour 2024 dopo le prime roventi tappe. A Bologna, dopo il doppio passaggio sul colle di San Luca, è arrivata la fuga che ha premiato il francese Kevin Vauquelin che ha trionfato in solitaria in via Irnerio dando alla Francia il secondo successo di fila. Qualche puntura di spillo tra i big con lo scatto di Pogacar sul secondo passaggio a San Luca, ma Vingegaard ha risposto ed Evenepoel, assieme a Carapaz, è rientrato nel finale. Lo sloveno ha comunque conquistato la maglia gialla per migliori piazzamenti avendo lo stesso tempo di Evenepoel, Vingegaard e Carapaz. Non dovrebbero esserci sconquassi invece nella terza tappa con arrivo a Torino dove è presumibile un arrivo in volata.

Percorso

Dopo il caldo e le prime fatiche in salita, il Tour 2024 inizia a premiare i velocisti con la terza tappa da Piacenza a Torino. Tappa molto lunga di 230 chilometri ma sostanzialmente piatta a parte qualche strappetto di quarta categoria. Dopo la partenza da Piacenza strada pianeggiante fino a Tortona, dove ci sarà la Cote dedicata a Fausto Coppi di 1.1 chilometri al 6.3%, segue ancora pianura passando da Alessandria, Monferrato e Castagnole delle Lanze. Ci sarà, al chilometro 156, il secondo Gpm a Barbaresco di 1.5 chilometri al 6.5%, ma in vetta la strada salirà ancora per un paio di chilometri. Successivamente breve discesa e strappetto di Alba che anticipa l’ultimo Gpm di giornata che sarà a Sommariva Perno di 3.1 chilometri al 4.6% con vetta a 49 dal traguardo. Il finale è in pianura verso Torino dove è presumibile un arrivo in volata.

Favoriti

La tappa dovrebbe premiare i velocisti. Sicuramente ci sarà una fuga iniziale ma la morfologia dovrebbe permettere al gruppo di ricucire e propiziare un arrivo in volata. Occhi su Jasper Philipsen, Wout Van Aert, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Mads Pedersen, Phi Bauhaus, Pascal Ackermann e Arnaud Demare. Non ci sono particolari carte azzurre per le volate di gruppo con soli sette corridor italiani rimasti in gara.

Dove vederla in tv

La terza tappa del Tour de France 2024 si disputa lunedì 1 luglio con orario di partenza alle 11.35 da Piacenza e questi passaggi principali: Gpm Fausto Coppi alle 13.15 circa, traguardo volante di Alessandria attorno alle 14, Gpm del Barbasco tra le 15.12 e le 15.35, Gpm Sommariva Perno tra le 15.48 e le 16.14, arrivo previsto a Torino tra le 16.57 e le 17.30. Diretta in chiaro dalle 11.05 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai Due dalel 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Sarà ancora grande spettacolo sulle strade italiane. Leggi anche - Tour 2024, Pogacar in giallo a Bologna