Tour de France 2024, tappa 5: Cavendish fa la storia, nessuno ha vinto più tappe di lui. Ordine d'arrivo e classifica

Saint-Vulbas (Francia), 3 luglio 2024 - La tappa 5 del Tour de France 2024 porta la carovana da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Vulbas dopo 177,4 km: il terreno buono per i velocisti e soprattutto per il più atteso, Mark Cavendish, che va a vincere la sua 35esima frazione alla Grande Boucle, superando il mostro sacro Eddy Merckx dopo la caduta dell'anno scorso che, tra le lacrime, sembrava aver sbarrato la strada al sogno e dopo aver rischiato di andare fuori tempo massimo nei giorni scorsi (soprattutto nella prima tappa). A proposito di cadute: complici l'asfalto bagnato e gli spartitraffico non segnalati diversi corridori finiscono a terra, con la maglia gialla Tadej Pogacar che si salva miracolosamente con una grande sterzata. La tappa 6, la Macon-Dijon di 163,5 km, con il solo GPM di quarta categoria da scalare a inizio percorso si presenta ancora più adatta alle ruote veloci del gruppo.

La cronaca

La fuga buona è composta da Clément Russo (Groupama-FDJ) e Mattéo Vercher (Team TotalEnergies): poco prima erano 'scattati' solo per scherzo anche Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Oier Lazkano (Movistar Team), tra l'ilarità generale. La Cote du Cheval Blanc (1,5 km con una pendenza media del 4,3%) premia Russo, che si ripete sul traguardo volante di Aoste-Saint Didier: la volata del gruppo premia Mads Pedersen (Lidl-Trek), mentre poco prima uno spartitraffico fa finire sull'asfalto, senza conseguenze, Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Nelson Oliveira, Gregor Muhlberger (Movistar Team) e Sébastien Grignard (Lotto Dstny), con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che si salva soltanto grazie a una grande sterzata. Si torna a salire sulla Cote de Lhuis (3 km con una pendenza media del 4,8%), che segna la fine dell'attacco di Russo e Vercher: lo scollinamento premia la maglia a pois (oggi in verde) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). A terra poi finiscono Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike): va invece tutto bene a Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), che parte con largo anticipo e va a vincere la sua 35esima tappa alla Grande Boucle, superando un certo Eddy Merckx tra l'immensa gioia di tutto il gruppo. Compresi dei suoi rivali di giornata.

Ordine d'arrivo tappa 5 Tour de France 2024

1) Mark Cavendish (AST) in 4h08'46'' 2) Jasper Philipsen (ADC) st 3) Alexander Kristoff (UXM) st 4) Arnaud De Lie (LTD) st 5) Fabio Jakobsen (DFP) st 6) Pascal Ackermann (IPT) st 7) Arnaud Démare (ARK) st 8) Gerben Thijssen (IWA) st 9) Biniam Girmay (IWA) st 10) Marijn Van Den Berg (EFE) st

Classifica generale Tour de France 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 23h15'24'' 2) Remco Evenepoel (SOQ) +45'' 3) Jonas Vingegaard (TVL) +50'' 4) Juan Ayuso (UAD) +1'10'' 5) Primoz Roglic (RBH) +1'14'' 6) Carlos Rodriguez (IGD) +1'16'' 7) Mikel Landa (SOQ) +1'32'' 8) Joao Almeida (UAD) +1'32'' 9) Giulio Ciccone (LTK) +3'20'' 10) Egan Bernal (IGD) +3'21''