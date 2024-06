Tour de France oggi da Firenze: diretta della presentazione delle squadre

16:59

Van Der Poel: "Cercherò di onorare la maglia iridata"

E sale sul palco la Alpecin Deceuninck di Matthiew Van Der Poel. Un grande non solo del ciclismo su strada ma anche del ciclocross, dove ha vinto praticamente tutto in questi anni. Cori e applausi per il super campione, omaggiato da tutto il pubblico presente al piazzale. Van Den Poel è campione del mondo in carica su strada: "So quanto siano dure le corse in Italia, ci proverò già domani e vedremo. Cercherò di onorare la maglia iridata". Dopo la Alpecin Deceuninck parte un momento musicale: sul palco la mitica orchestra Casadei, che porta la Romagna a Firenze.