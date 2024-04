Tour of the Alps tappa 5, percorso e orari tv

Borgo Valsugana, 18 aprile 2024 - Una lunga fuga ha premiato Simon Carr nella quarta tappa del Tour of the Alps, ma rimane aperta la lotta alla vittoria finale con Juan Pedro Lopez ancora leader con pochi secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro lo spagnolo c’è infatti Ben O’Connor a 38”, seguito dall’italiano Antonio Tiberi terzo a 48”, assieme a Poels, Bardet e Paret Peintre. Insomma, sarà decisiva la quinta e ultima tappa della cosa alpina con arrivo a Levico Terme. Si decide dunque il Tour of the Alps, preludio al Giro 2024 che vedrà alcuni protagonisti visti sulle strade trentine, partendo proprio da coloro che si stanno giocando la vittoria, aggiungendo poi Thomas, Dunbar, Quintana e Uijtebroeks.

Percorso

L’ultima tappa del Tour of the Alps, interamente trentina, con partenza e arrivo a Levico Terme, presenta un chilometraggio ridotto, 118,6 Km, ma numerose asperità che possono rimescolare i valori in campo. La parte iniziale è caratterizzata da un primo circuito dal profilo altimetrico ondulato, di circa 20 km, con due passaggi sulla linea del traguardo di Levico Terme. La corsa si accende dopo Pergine Valsugana quando si entra in un secondo circuito da 25 chilometri da percorrere due volte nella Valle dei Mocheni. Dentro all’anello c’è il Palù del Fersina, salita di prima categoria da percorrere due volte, che è lunga 12.5 chilometri con pendenze medie del 6.2% e massime dell’8%. Al termine della seconda discesa, qualche chilometro di pianura precede l’ultimo strappo della corsa, il Valico di Tenna, seguito da un falsopiano che termina a circa 5 km dalla conclusione. Ultimo chilometro in salita a Levico Terme.

Favoriti

La tappa potrebbe vivere su due corse, quella per la vittoria parziale e quella per la vittoria generale. Sarà battaglia per la maglia verde con Lopez che dovrà guardarsi dagli attacchi dei rivali. Per esempio, sia Citroen che Bahrain hanno due uomini in classifica e potranno attaccare frontalmente Lopez, che nella Lidl non ha compagni in grado di dargli una mano in salita. Toccherà allora a Tiberi, Poels, O’Connor e Paret Peintre cercare di ribaltare la classifica con attacchi mirati ad isolare e sfiancare Lopez. In ottica vittoria di tappa attenzione a Storer, Pellizzari, Sosa e Piganzoli.

Dove vederla in tv

La tappa parte alle ore 12.20 da Levico Terme con passaggio sul Palù del Frsona attorno alle 14.00 come primo passaggio sulle 14.45/15.00 per il secondo. Arrivo previsto tre le 15.08 e le 15.26. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.35. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay.