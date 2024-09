Vuelta 2024 tappa 13: percorso, favoriti e orari tv

Manzaneda, 29 agosto 2024 – Assolo di Pablo Castrillo a Manzaneda. Una fuga a lunga gittata, l’ennesima, ha portato lo spagnolo a vincere la dodicesima tappa della Vuelta 2024. Battuti di pochi secondi Max Poole e Marc Soler, beffati da una attacco da lontano, mentre i big sono arrivati tutti in gruppo, guidati da Mattias Skjelmose e Felix Gall. Non ci sono stati effetti in classifica generale con Ben O’Connor in testa con 3’16” su Primoz Roglic, 3’58” su Enric Mas, 4’10” su Richard Carapaz e 4’40” su Mikel Landa. Tutto rimandato nella tredicesima tappa dove l’arrivo a Puerto Ancares, con pendenze del 15%, dovrà per forza accendere la battaglia alla maglia rossa.

Percorso

Tappone impegnativo alla Vuelta 2024. Partenza da Lugo e arrivo a Puerto de Ancares dopo 175 chilometri e quattro Gpm totali e arrivo in salita. Dopo circa 30 chilometri dalla partenza prima salita con l’Alto Campo de Arbre di terza categoria, muro selettivo ma corto, poi breve discesa e dalla località di Pontes de Gatin, chilometro 48, la strada inizia a salire leggermente per circa 20 chilometri, dove il gruppo imboccherà l’Alto O Portel di seconda categoria e vetta al chilometro 75. Fase centrale più facile, e questa dovrebbe togliere di mezzo qualsiasi attacco dei big nella prima parte, perché ci sono circa 50 chilometri fondovalle per giungere al traguardo volante di Sesamo al chilometro 149. Qui si staglia il duro finale. Prima il Puerto de Lumeras di 6.6 chilometri al 6% di pendenza media, poi la salita finale verso Puerto de Ancares. Gpm durissimo di 7.5 chilometri al 9.3% ma con punte del 15% e ultimi due chilometri costantemente sopra il 13%.

Favoriti

Può ancora una volta essere tappa da fughe. Possono provare corridori fuori classifica come Lorenzo Fortunato, Jack Haig, Eddie Dunbar, Filippo Zana, Guillaume Martin, Nairo Quintana e Oscar Rodriguez. In ottica generale, toccherà a Primoz Roglic ed Enric Mas attaccare la maglia rossa Ben O’Connor, ma attenzione agli scalatori puri Richard Carapaz e Mikel Landa.

Orari tv

La tredicesima tappa della Vuelta 2024 si disputa venerdì 30 agosto con orario di partenza alle 13.07 e questi passaggi principali: Alto Campo Arbre tra le 13.55 e le 14.00, Alto O Portel tra le 14.54 e le 15.05, traguardo volante di Sesamo tra le 16.37 e le 16.59, Puerto Lumeras tra le 16.49 e le 17.12, inizio dell'ultima salita tra le 17.07 e le 17.32, arrivo previsto in cima tra le 17.17 e le 17.44. Diretta dalle 14.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.