Tappa 14 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Puerto Ancares, 30 agosto 2024 – Si riapre la Vuelta 2024. Nella tredicesima tappa successo in solitaria di Michael Woods, abile a battere i compagni di fuga con uno scatto sulla salita finale per battere Mauro Schmid e Marc Soler, ma è soprattutto dietro che si è accesa la contesa per la maglia rossa. Attacco perentorio di Primoz Roglic, che ha confermato la sua superiorità in salita staccando tutti, soprattutto la maglia rossa Ben O’Connor, giunta a quasi due minuti dallo sloveno. Nessuno ha tenuto la ruota del leader della Bora, nemmeno Enric Mas, che sembrava quello più pimpante del lotto. Hanno limitato i danni Mikel Landa e Mattias Skjelmose, giunti a circa 30 secondi. L’effetto della tredicesima tappa sulla classifica è stato dirompente, perché Roglic ha accorciato a 1’21” da O’Connor e al tempo stesso guadagnato sugli altri con Enric Mas ancora terzo a 3’01”, seguito da Richard Carapaz a 3’13” e Mikel Landa a 3’20”. Sabato 31 agosto si sale ancora, ma non con salite da percentuali elevate.

Percorso

Tappa lunga la quattordicesima da Villafranca del Bierzo a Villablino, sono 200 chilometri totali e due Gpm non banali. Prima parte di tappa tutta in costante e leggera salita, partendo dai 468 metri di Villafranca per passare ai 514 di Ponferrada, i 637 di Bembibre e i 711 di Matarrosa del Sil, poi si continua a salire per circa 30 chilometri e arrivare al primo Gpm di giornata, che è il seconda categoria del Puerto de Cerredo di 7 chilometri. In generale, però, fino al chilometro 95, vetta del Gpm, la strada è tutta in salita fin dalla partenza. Fase centrale facile, si scende dai 1359 metri della salita fino 396 del traguardo volante di Cangas del Narcea al chilometro 150 di corsa. Poco dopo, inizierà la seconda e ultima salita di giornata, che è il Puerto de Leitariegos che misura ben 22 chilometri con pendenze medie del 4.5% e massime del 7. Di fatto è una salita costante, con pendenze quasi sempre sopra il 5% ma senza muri veri e propri. Si può fare alta velocità e per questo può anche diventare selettiva. La vetta è situata a 17 dal traguardo, poi picchiata in discesa verso Villablino.

Favoriti

E’ ancora tappa da fughe di corridori fuori classifica. Potrebbe toccare a Oscar Rodriguez, Mattia Cattaneo, Jose Parra, Lorenzo Fortunato, Matthew Riccitello, Filippo Zana o Marco Frigo. Da verificare se sul Puerto del Leitariegos Roglic attaccherà ancora O’Connor scatenando la bagarre tra i big. Le pendenze non aiutano, ma un ritmo elevato potrebbe mettere in difficoltà qualcuno.

Orari tv

La quattordicesima tappa della Vuelta 2024 si disputa sabato 31 agosto con orario di partenza alle 12.37 e questi passaggi principali: Gpm di Puerto Cerredo tra le 15.00 e le 15.14, traguardo volante di Cangas de Narcea tra le 16.07 e le 16.28, inizio dell’ultima salita tra le 16.21 e le 16.45, passaggio in vetta tra le 16.53 e le 17.20, arrivo previsto a Villablino tra le 17.16 e le 17.45. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.30 con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.