Vuelta 2024, tappa 17: tris di Groves. Ordine d'arrivo e classifica generale

Santander (Spagna), 4 settembre 2024 – La tappa 17 della Vuelta 2024 porta la carovana da Monumento Juan de Castillo.Arnuero a Santander dopo 141,5 km. Stavolta, nonostante un inseguimento più complicato del previsto anche a causa della pioggia, i fuggitivi devono arrendersi al ritorno del gruppo, regolato da Kaden Groves, che batte Pavel Bittner e si regala così il tris buono a festeggiare nel migliore dei modi il ritorno in maglia verde dopo il clamoroso ritiro di ieri di Wout Van Aert. La tappa 18, la Vitoria-Gasteiz-Maeztu-Parque Natural de Izki di 179,5 km, proporrà un altro percorso mosso e 2 GPM: uno di seconda e uno di prima categoria, comunque non vicino al traguardo. Finite forse con oggi le chance per le (pochissime) ruote veloci rimaste in gruppo, l'impressione è che anche le occasioni per gli attaccanti stiano per volgere al termine prima che tornino protagonisti gli uomini di una classifica generale ancora guidata, seppur per appena 5'', da Ben O'Connor. Sempre ammesso che quest'ultimo non debba mollare la maglia rossa già domani in una frazione che si apre a diversi scenari.

La cronaca

La fuga buona si forma presto e vede protagonisti Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis) e Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi). Quest'ultimo perde contatto sull'Alto de La Estranguada (5,5 km con una pendenza media dell'8,7%), imitato poi da Champion: lo scollinamento invece premia Gregaard. I quattro si ricompattano ma sull'Alto del Caracol (7,2 km con una pendenza media del 6,2%), dove Gregaard si ripete per poi arrivare secondo sul traguardo volante di Arce: a lui vanno 4'' di abbuono, con Guernalec che ne prende 2'' e Champion, il primo a passare, che ne incassa 6''. Quest'ultimo è il primo a mollare dei battistrada, ripresi a 2,7 km dal traguardo: ci provano poi con una sparata a sorpresa Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), ma anche loro devono arrendersi al ritorno del gruppo, regolato in volata da Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) davanti a Pavel Bittner (Team DSM-Firmenich PostNL).

Ordine d'arrivo tappa 17 Vuelta 2024

1) Kaden Groves (ADC) in 3h32'14''

2) Pavel Bittner (DFP) st

3) Vito Braet (IWA) st

4) Pau Miquel (EKP) st

5) Corbin Strong (IPT) st

6) Victor Campenaerts (LTD) st

7) Edward Planckaert (ADC) st

8) Mathis Le Berre (ARK) st

9) Arjen Livyns (LTD) st

10) Xabier Berasategi (EUS) st

Classifica generale Vuelta 2024

1) Ben O'Connor (DAT) in 68h41'14''

2) Primoz Roglic (RBH) +5''

3) Enric Mas (MOV) +1'25''

4) Richard Carapaz (EFE) +1'46''

5) Mikel Landa (SOQ) +2'18''

6) David Gaudu (GFC) +3'48''

7) Carlos Rodriguez (IGD) +3'53''

8) Mattias Skjelmose (LTK) +4'00''

9) Florian Lipowitz (RBH) +4'27''

10) Pavel Sivakov (UAD) +5'19''