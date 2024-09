Tappa 18 Vuelta 2024: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Santander, 4 settembre 2024 – Come da pronostico Kaden Groves si è impossessato della diciassettesima tappa della Vuelta 2024. Arrivo in volata a Santander, dopo che una fuga a quattro è stata ripresa nel finale, e senza Van Aert l’australiano ha avuto vita più facile per battere Pavel Bittner, Vito Braet, Pau Miquel e Corbin Strong. Italiani fuori dai dieci con Filippo Baroncini quattordicesimo e Gianmarco Garofoli diciassettesimo. Non è successo nulla in classifica generale, probabilmente i big aspetteranno la tappa di venerdì, così comanda ancora Ben O’Connor con 5” su Primoz Roglic, 1’25” su Enric Mas, 1’46” su Richard Carapaz e 2’18” su Mikel Landa. Givoedì si corre la diciottesima tappa che dovrebbe premiare una fuga. Per gli attacchi tra i big bisognerà aspettare venerdì con l’arrivo in quota all’Alto de Moncalvillo

Percorso

La diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2024 si snoda da Vitoria Gasteiz a Maetzu nel parco naturale del Izki per 179 chilometri totali e due Gpm in programma. Appare una tappa per fughe. Dopo la partenza dalla cittadina basca, subito uno strappo a Salinas de Anana, ma la prima vera salita sarà al chilometro 81 con l’Alto de Rivas Tereso, Gpm di 11 chilometri di seconda categoria. A questo punto del percorso la fuga dovrebbe già essere partita e, dopo fase vallonata di circa 40 chilometri, si staglia il Puerto Herrera di 5.6 chilometri e medie dell’8.3% con massime del 14%. La salita è difficile, ma la vetta è situata a 45 chilometri dall’arrivo, troppi per un attacco tra i big. Finale mosso con continui sali scendi, passando dal traguardo volante di Villafria al chilometro 157. Nel finale c’è uno strappo di un paio di chilometri prima di arriva a Maetzu.

Favoriti

Difficile per i velocisti propiziare un altro arrivo in volata con una salita di prima categoria a 45 dal traguardo e uno strappo nel finale, così è probabile che possa arrivare una fuga da lontano. Jhonatan Narvaez può essere un protagonista, così come Matthew Riccitello, Quentin Pacher, Marc Soler, Harold Tejada o Marco Frigo.

Orari tv

La diciottesima tappa della Vuelta si disputa giovedì 5 settembre con orario di partenza alle 13.20 da Gasteiz e questi passaggi principali: Alto de Rivas Tereso tra le 15.08 e le 15.19, Puerto Herrera tra le 16.19 e le 16.36, traguardo volante di Villafria tra le 16.50 e le 17.19, arrivo previsto a Maetzu tra le 17.19 e le 17.42. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. Live streaming su Dazn e Discovery Plus.

