Vuelta 2024 tappa 20: percorso, favoriti e orari tv

Alto de Moncalvillo, 6 settembre 2024 – La Vuelta 2024 nelle mani di Primoz Roglic. Questo è stato il verdetto della diciannovesima tappa con arrivo all’Alto de Moncalvillo, praticamente con un assolo nato da un attacco di squadra a inizio salita che nessuno ha saputo reggere grazie al forcing di Martinez e Vlasov. Tappa e maglia per lo sloveno che ha inflitto quasi due minuti a Ben O’Connor, ma in generale ha staccato con buon margine di superiorità pure i rivali più temibili come Enric Mas e Richard Carapaz. In attesa della ventesima frazione, tappone di montagna con arrivo a Picon Blanco, la nuova generale vede Roglic in testa con 1’54” su O’Connor, vittoria ipotecata considerando anche la crono di Madrid, 2’20” su Enric Mas e 2’54” su Richard Carapaz. Di fatto tutto sembra racchiuso alla lotta al podio con l’australiano della AG24 che ha 25 sullo spagnolo e un minuto sull'ecuadoregno: vantaggio difficile da amministrare. A Picon Blanco altra tappa spettacolare.

Percorso

Penultima tappa alla Vuelta di Spagna 2024, ma ultima di salita prima della cronometro conclusiva di Madrid. Tappone vero e proprio quello con partenza da Villarcayo e arrivo a Picon Blanco dopo 172 chilometri. Durante il percorso, pensate, ci sono ben sette Gpm. Si parte subito in salita con il Gpm di Las Estacas de Trueba di terza categoria, buon trampolino di lancio per una fuga, poi lunga discesa di 15 chilometri e inizio della fase centrale senza sosta. Si parte con il Puerto la Bragula di terza categoria, a seguire Alto del Caracol di seconda categoria. Arrivati al chilometro 74 si scende brevemente per affrontare il prima categoria del Portillo de Lunada, ben 14 chilometri di salita alla media del 6.1% e massime del 10%. La vetta è situata al chilometro 93 ma la fase centrale del percorso non è ancora finita, infatti subito dopo si scala il Portillo de la Sia con Gpm a 61 chilometri dall’arrivo. Qui si può rifiatare con una lunga discesa di 24 chilometri per arrivare all’imbocco del Puerto de Los Tornos, salita di 11.3 chilometri al 6% di media e massime del 10% a fine salita. Giunti in vetta, al chilometro 146, non c’è discesa ma un lungo falso piano di 20 chilometri per arrivare all’ultima salita. Si scala il Picon Blanco di 8 chilometri alla media del 9% ma con picchi del 18% a metà salita e del 17% nell’ultimo chilometro. Salita durissima, soprattutto nella fase centrale quando non scende mai sotto l’11%.

Favoriti

La supremazia di Primoz Roglic potrebbe verificarsi anche a Picon Blanco, ma ci si attende una battaglia furente per il podio tra Carapaz e Mas, pronti ad attaccare un O’Connor al gancio, e attenzione anche a David Gaudu, apparso molto pimpante al Moncalvillo. Con così tante salite non è da escludere l’arrivo di una fuga da lontano con possibili protagonisti Matthew Riccitello, Pablo Castrillo, Nairo Quintana, Lorenzo Fortunato e Adam Yates.

Orari tv

La ventesima tappa della Vuelta 2024 si disputa sabato 7 settembre con orario di partenza alle 13.06 e questi passaggi principali: Puerto Estacas Trueba tra le 13.56 e le 14.01, Puerto Braguia tra le 14.26 e le 14.35, Alto del Caracol tra le 14.54 e le 15.06, Portillo Lunada tra le 15.22 e le 15.36, Portillo de la Sia tra le 15.49 e le 16.06, Puerto de los Tornos tra le 16.40 e le 17.03, inizio dell’ultima salita tra le 17.06 e le 17.32, arrivo previsto in cima a Picon Blanco tra le 17.17 e le 17.44. Diretta a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.30, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.